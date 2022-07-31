https://ria.ru/20220731/dnr-1806282045.html

ВСУ обстреляли Доломитное

ВСУ обстреляли Доломитное - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив восемь снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:52

2022-07-31T20:52

2022-07-31T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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нато

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив восемь снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Кроме того, отмечается, что украинские войска два раза обстреляли Новобахмутовку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров. Представительство также зафиксировало обстрел Гольмовского, украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, киев, нато