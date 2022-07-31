ВСУ обстреляли Доломитное
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное, выпустив снаряды натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив восемь снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска два раза обстреляли Новобахмутовку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров. Представительство также зафиксировало обстрел Гольмовского, украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.