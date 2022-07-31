https://ria.ru/20220731/dnr-1806272945.html
Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки
Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки - РИА Новости, 31.07.2022
Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки
Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что за сутки погибли трое защитников ДНР, еще восемь получили ранения. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:58
2022-07-31T19:58
2022-07-31T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что за сутки погибли трое защитников ДНР, еще восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и восемь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Как отмечается, украинские войска за текущие сутки выпустили более 230 снарядов по районам шести населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
19:58 31.07.2022 (обновлено: 20:01 31.07.2022)
Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки
Народная милиция: трое военных ДНР погибли в боях за сутки, восемь получили ранения