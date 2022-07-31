https://ria.ru/20220731/dnr-1806272945.html

Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки

Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки - РИА Новости, 31.07.2022

Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки

Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что за сутки погибли трое защитников ДНР, еще восемь получили ранения. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:58

2022-07-31T19:58

2022-07-31T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что за сутки погибли трое защитников ДНР, еще восемь получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и восемь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Как отмечается, украинские войска за текущие сутки выпустили более 230 снарядов по районам шести населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика