Украинские боевики обстреляли Доломитное и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное и Донецк, выпустив 12 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и город Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.