https://ria.ru/20220731/dnr-1806239991.html

Украинские боевики обстреляли Доломитное и Донецк

Украинские боевики обстреляли Доломитное и Донецк - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские боевики обстреляли Доломитное и Донецк

Украинские войска обстреляли Доломитное и город Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:58

2022-07-31T16:58

2022-07-31T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

доломитное

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и город Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

доломитное

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), доломитное, донецкая народная республика