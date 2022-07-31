https://ria.ru/20220731/dnr-1806219887.html

ВСУ выпустили девять снарядов по Горловке

ВСУ выпустили девять снарядов по Горловке - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ выпустили девять снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:57

2022-07-31T14:57

2022-07-31T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины в 13.55 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 14.00 еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

петровский район

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Евгения Нефедова

в мире, горловка, украина, петровский район