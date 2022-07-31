https://ria.ru/20220731/delo-1806267993.html

Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье

Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022

Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:23

2022-07-31T19:23

2022-07-31T19:36

происшествия

авто

игорь иванов

россия

ставропольский край

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

угибдд

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, позже еще один пострадавший скончался в больнице. В больнице находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20220731/delo-1806237395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, игорь иванов, россия, ставропольский край, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), угибдд, chevrolet