19:23 31.07.2022 (обновлено: 19:36 31.07.2022)
Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о ДТП с микроавтобусом в Ставрополье
© Фото : СУСК России по Ставропольскому краюДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
ДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, позже еще один пострадавший скончался в больнице. В больнице находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).