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Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022
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Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье
Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022
Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:23
2022-07-31T19:36
происшествия
авто
игорь иванов
россия
ставропольский край
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
угибдд
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, позже еще один пострадавший скончался в больнице. В больнице находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
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россия
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происшествия, авто, игорь иванов, россия, ставропольский край, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), угибдд, chevrolet
19:23 31.07.2022 (обновлено: 19:36 31.07.2022)
 
Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о ДТП с микроавтобусом в Ставрополье

© Фото : СУСК России по Ставропольскому краюДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
ДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси Газель и легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : СУСК России по Ставропольскому краю
ДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси "Газель" и легкового автомобиля
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, позже еще один пострадавший скончался в больнице. В больнице находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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ПроисшествияАвтоИгорь ИвановРоссияСтавропольский крайАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)УГИБДДChevrolet
 
 
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