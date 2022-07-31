Главе СК доложат о расследовании дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии
Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседателю Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председателю Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после отстранения водителя от управления транспортным средством и вызова эвакуатора мужчина взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки поджег одежду сотрудника ГИБДД.
В результате одежда воспламенилась, один из полицейских получил ожоги более 50% тела. Сотрудник полиции экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.
По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Прокурор Чувашии взял на личный контроль расследование данного дела.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.