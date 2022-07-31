https://ria.ru/20220731/delo-1806241047.html

Главе СК доложат о расследовании дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии

Главе СК доложат о расследовании дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии - РИА Новости, 31.07.2022

Главе СК доложат о расследовании дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:01

2022-07-31T17:01

2022-07-31T17:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии.По данным ведомства, после отстранения водителя от управления транспортным средством и вызова эвакуатора мужчина взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки поджег одежду сотрудника ГИБДД.В результате одежда воспламенилась, один из полицейских получил ожоги более 50% тела. Сотрудник полиции экстренно доставлен в медицинское учреждение.Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Прокурор Чувашии взял на личный контроль расследование данного дела.Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20220731/delo-1806236791.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф