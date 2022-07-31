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Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье - РИА Новости, 31.07.2022
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Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье - РИА Новости, 31.07.2022
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:36
2022-07-31T16:36
происшествия
жилье
александр бастрыкин
россия
забайкальский край
борзя
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил участников спецоперации подростками в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В забайкальском городе Борзя были осквернены могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. По данным регионального УМВД, полицейские нашли пятерых подростков, осквернивших могилы."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений), по факту осквернения подростками могил военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.
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россия
забайкальский край
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происшествия, жилье, александр бастрыкин, россия, забайкальский край, борзя, следственный комитет россии (ск рф)
16:36 31.07.2022
 
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье

Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил участников спецоперации подростками в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В забайкальском городе Борзя были осквернены могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. По данным регионального УМВД, полицейские нашли пятерых подростков, осквернивших могилы.
"Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений), по факту осквернения подростками могил военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖильеАлександр БастрыкинРоссияЗабайкальский крайБорзяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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