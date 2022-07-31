https://ria.ru/20220731/delo-1806237395.html
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье - РИА Новости, 31.07.2022
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:36
2022-07-31T16:36
2022-07-31T16:36
происшествия
жилье
александр бастрыкин
россия
забайкальский край
борзя
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил участников спецоперации подростками в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В забайкальском городе Борзя были осквернены могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. По данным регионального УМВД, полицейские нашли пятерых подростков, осквернивших могилы."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений), по факту осквернения подростками могил военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220731/delo-1806236791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, александр бастрыкин, россия, забайкальский край, борзя, следственный комитет россии (ск рф)
Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье
Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье