https://ria.ru/20220731/delo-1806237395.html

Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье

Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье - РИА Новости, 31.07.2022

Глава СК проконтролирует дело об осквернении подростками могил в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:36

2022-07-31T16:36

2022-07-31T16:36

происшествия

жилье

александр бастрыкин

россия

забайкальский край

борзя

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после осквернения могил участников спецоперации подростками в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В забайкальском городе Борзя были осквернены могилы участников спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. По данным регионального УМВД, полицейские нашли пятерых подростков, осквернивших могилы."Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений), по факту осквернения подростками могил военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220731/delo-1806236791.html

россия

забайкальский край

борзя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр бастрыкин, россия, забайкальский край, борзя, следственный комитет россии (ск рф)