https://ria.ru/20220731/chubays-1806261614.html

Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник

Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник - РИА Новости, 31.07.2022

Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник

Бывшего главу компании "Роснано" Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, сообщила телеведущая Ксения Собчак РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:42

2022-07-31T18:42

2022-07-31T21:48

ксения собчак

общество

astrazeneca

анатолий чубайс

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывшего главу компании "Роснано" Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.Журналистка также привела комментарий самого Чубайса, по словам которого, он попал в медучреждение с диагнозом "синдром Гийена — Барре", состояние "средней тяжести, стабильное".Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Триггером также может стать хирургическая операция или вакцинация. Так, редкие случаи синдрома зарегистрировали после прививки аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о планах изучить случаи появления синдрома Гийена — Барре после вакцинации препаратами компаний Janssen и AstraZeneca.

https://ria.ru/20220602/chubays-1792609067.html

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Евгения Нефедова

ксения собчак, общество, astrazeneca , анатолий чубайс