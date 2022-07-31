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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/bpla-1806166846.html
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T07:34
2022-07-31T15:38
безопасность
севастополь
республика крым
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.В пресс-службе Черноморского флота заявили, что во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Люди пострадали при разлете осколков оконных стекол в одном из помещений.Позже Развозжаев уточнил, что пострадавших шестеро: двое в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения. Всем им оказывают необходимую помощь.Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пришлось отменить из соображений безопасности, добавил губернатор."Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", — заключил он.По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, атака на штаб была совершена не извне, а с территории города. Она отметила, что произошедшее расценивается как теракт, его организаторов уже ищут.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, причем киевский режим не раз угрожал, что применит его для ударов по Крыму. В частности, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ могут задействовать для этого полученные от США РСЗО HIMARS, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что Украина "рано или поздно атакует Черноморский флот". В Пентагоне же утверждали, что заручились обещанием лично Владимира Зеленского не использовать HIMARS для обстрелов территории России.Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, севастополь, республика крым, михаил развожаев, россия, украина
07:34 31.07.2022 (обновлено: 15:38 31.07.2022)
 
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Развожаев: беспилотник атаковал штаб ЧФ в Севастополе, шесть человек ранены

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваМесто атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены — это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал он.

В пресс-службе Черноморского флота заявили, что во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Люди пострадали при разлете осколков оконных стекол в одном из помещений.
Позже Развозжаев уточнил, что пострадавших шестеро: двое в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения. Всем им оказывают необходимую помощь.
Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пришлось отменить из соображений безопасности, добавил губернатор.
"Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", — заключил он.
По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, атака на штаб была совершена не извне, а с территории города. Она отметила, что произошедшее расценивается как теракт, его организаторов уже ищут.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, причем киевский режим не раз угрожал, что применит его для ударов по Крыму. В частности, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ могут задействовать для этого полученные от США РСЗО HIMARS, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что Украина "рано или поздно атакует Черноморский флот". В Пентагоне же утверждали, что заручились обещанием лично Владимира Зеленского не использовать HIMARS для обстрелов территории России.
Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевРоссияУкраина
 
 
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