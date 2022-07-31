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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T07:34

2022-07-31T07:34

2022-07-31T15:38

безопасность

севастополь

республика крым

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

украина

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.В пресс-службе Черноморского флота заявили, что во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Люди пострадали при разлете осколков оконных стекол в одном из помещений.Позже Развозжаев уточнил, что пострадавших шестеро: двое в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения. Всем им оказывают необходимую помощь.Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пришлось отменить из соображений безопасности, добавил губернатор."Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", — заключил он.По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, атака на штаб была совершена не извне, а с территории города. Она отметила, что произошедшее расценивается как теракт, его организаторов уже ищут.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, причем киевский режим не раз угрожал, что применит его для ударов по Крыму. В частности, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ могут задействовать для этого полученные от США РСЗО HIMARS, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что Украина "рано или поздно атакует Черноморский флот". В Пентагоне же утверждали, что заручились обещанием лично Владимира Зеленского не использовать HIMARS для обстрелов территории России.Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, севастополь, республика крым, михаил развожаев, россия, украина