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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 31.07.2022
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T07:34
2022-07-31T07:34
2022-07-31T15:38
безопасность
севастополь
республика крым
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.В пресс-службе Черноморского флота заявили, что во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Люди пострадали при разлете осколков оконных стекол в одном из помещений.Позже Развозжаев уточнил, что пострадавших шестеро: двое в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения. Всем им оказывают необходимую помощь.Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пришлось отменить из соображений безопасности, добавил губернатор."Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", — заключил он.По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, атака на штаб была совершена не извне, а с территории города. Она отметила, что произошедшее расценивается как теракт, его организаторов уже ищут.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, причем киевский режим не раз угрожал, что применит его для ударов по Крыму. В частности, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ могут задействовать для этого полученные от США РСЗО HIMARS, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что Украина "рано или поздно атакует Черноморский флот". В Пентагоне же утверждали, что заручились обещанием лично Владимира Зеленского не использовать HIMARS для обстрелов территории России.Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html
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безопасность, севастополь, республика крым, михаил развожаев, россия, украина
07:34 31.07.2022 (обновлено: 15:38 31.07.2022)
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Губернатор Развожаев: беспилотник атаковал штаб ЧФ в Севастополе, шесть человек ранены
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил
в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены — это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", — написал он.
В пресс-службе Черноморского флота заявили, что во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Люди пострадали при разлете осколков оконных стекол в одном из помещений.
Позже Развозжаев уточнил, что пострадавших шестеро: двое в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие ранения. Всем им оказывают необходимую помощь.
Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ пришлось отменить из соображений безопасности, добавил губернатор.
"Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", — заключил он.
По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, атака на штаб была совершена не извне, а с территории города. Она отметила, что произошедшее расценивается как теракт, его организаторов уже ищут.
Россия
с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса
и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, причем киевский режим не раз угрожал, что применит его для ударов по Крыму. В частности, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ могут задействовать для этого полученные от США РСЗО HIMARS, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что Украина "рано или поздно атакует Черноморский флот". В Пентагоне же утверждали, что заручились обещанием лично Владимира Зеленского не использовать HIMARS для обстрелов территории России.
Президент Владимир Путин предупреждал, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.