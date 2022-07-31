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В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс - РИА Новости, 31.07.2022
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В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс
В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс - РИА Новости, 31.07.2022
В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс
Полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в центральную Сербию из-за блокады трасс местными... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:31
2022-07-31T23:37
косово
сербия
в мире
полиция
обострение ситуации на границе косово и сербии
косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в центральную Сербию из-за блокады трасс местными сербами, сообщило ведомство в Twitter.В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
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косово, сербия, в мире, полиция, обострение ситуации на границе косово и сербии, косовска-митровица
21:31 31.07.2022 (обновлено: 23:37 31.07.2022)
 
В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс

Полиция самопровозглашенного Косово заявила о закрытии двух КПП из-за блокад трасс

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Косово на КПП "Брняк"
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Косово на КПП "Брняк". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в центральную Сербию из-за блокады трасс местными сербами, сообщило ведомство в Twitter.
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
"Полиция Косово закрыла границу (административную линию – ред.) для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс по направлению к КПП. Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП", - указало ведомство.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
22:32
СМИ: на баррикадах на севере Косово пострадал серб
 
КосовоСербияВ миреПолицияОбострение ситуации на границе Косово и СербииКосовска-Митровица
 
 
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