21:31 31.07.2022 (обновлено: 23:37 31.07.2022)
В Косово полиция заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс
Полиция самопровозглашенного Косово заявила о закрытии двух КПП из-за блокад трасс
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Косово на КПП "Брняк"
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Косово на КПП "Брняк". Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в центральную Сербию из-за блокады трасс местными сербами, сообщило ведомство в Twitter.
В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.
"Полиция Косово закрыла границу (административную линию – ред.) для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс по направлению к КПП. Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП", - указало ведомство.
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, также начнется акция по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".