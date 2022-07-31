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В США забили тревогу из-за рецидива Байдена - РИА Новости, 31.07.2022
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В США забили тревогу из-за рецидива Байдена
В США забили тревогу из-за рецидива Байдена - РИА Новости, 31.07.2022
В США забили тревогу из-за рецидива Байдена
Повторный положительный тест президента Джо Байдена на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:30
2022-07-31T16:40
в мире
коронавирус covid-19
сша
джо байден
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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Повторный положительный тест президента Джо Байдена на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того шаткий рейтинг главы государства, пишет в New York Times политический обозреватель Питер Бейкер."Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах", — говорится в статье.На фоне низкого рейтинга Байдену после череды зарубежных поездок жизненно необходимо путешествовать по стране, но повторная изоляция отодвигает всю программу, считает эксперт.Во время первой изоляции Байден всеми силами стремился показать, что он в отличной форме и ничто не помешает ему продолжить деятельность на посту президента. Однако второй положительный тест не позволит превратить болезнь в позитивную для избирателей историю, уверен автор.Накануне Байден снова получил положительный тест на коронавирус. И хотя, по словам врача, у него нет симптомов и он чувствует себя довольно хорошо, президент вынужден опять перейти к жесткой изоляции.Коронавирус выявили у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе объявили 21 июля. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации президент перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
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в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден
15:30 31.07.2022 (обновлено: 16:40 31.07.2022)
 
В США забили тревогу из-за рецидива Байдена

NYT: повторный положительный тест Байдена на COVID-19 помешает ему переизбраться

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Повторный положительный тест президента Джо Байдена на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того шаткий рейтинг главы государства, пишет в New York Times политический обозреватель Питер Бейкер.
"Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах", — говорится в статье.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
12:56
Американцы набросились на Байдена из-за его лжи
На фоне низкого рейтинга Байдену после череды зарубежных поездок жизненно необходимо путешествовать по стране, но повторная изоляция отодвигает всю программу, считает эксперт.
Во время первой изоляции Байден всеми силами стремился показать, что он в отличной форме и ничто не помешает ему продолжить деятельность на посту президента. Однако второй положительный тест не позволит превратить болезнь в позитивную для избирателей историю, уверен автор.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 08:00
Вашингтон пытается управлять Вселенной
Накануне Байден снова получил положительный тест на коронавирус. И хотя, по словам врача, у него нет симптомов и он чувствует себя довольно хорошо, президент вынужден опять перейти к жесткой изоляции.
Коронавирус выявили у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе объявили 21 июля. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации президент перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В миреКоронавирус COVID-19СШАДжо Байден
 
 
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