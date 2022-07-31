https://ria.ru/20220731/bayden-1806226098.html

В США забили тревогу из-за рецидива Байдена

В США забили тревогу из-за рецидива Байдена - РИА Новости, 31.07.2022

В США забили тревогу из-за рецидива Байдена

Повторный положительный тест президента Джо Байдена на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:30

2022-07-31T15:30

2022-07-31T16:40

в мире

коронавирус covid-19

сша

джо байден

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МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Повторный положительный тест президента Джо Байдена на коронавирус серьезно осложнит планы Белого дома сохранить лидерство демократов после осенних выборов и подпортит и без того шаткий рейтинг главы государства, пишет в New York Times политический обозреватель Питер Бейкер."Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах", — говорится в статье.На фоне низкого рейтинга Байдену после череды зарубежных поездок жизненно необходимо путешествовать по стране, но повторная изоляция отодвигает всю программу, считает эксперт.Во время первой изоляции Байден всеми силами стремился показать, что он в отличной форме и ничто не помешает ему продолжить деятельность на посту президента. Однако второй положительный тест не позволит превратить болезнь в позитивную для избирателей историю, уверен автор.Накануне Байден снова получил положительный тест на коронавирус. И хотя, по словам врача, у него нет симптомов и он чувствует себя довольно хорошо, президент вынужден опять перейти к жесткой изоляции.Коронавирус выявили у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе объявили 21 июля. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации президент перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.

https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html

https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

https://ria.ru/20220728/bayden-1805478855.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, коронавирус covid-19, сша, джо байден