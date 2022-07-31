Рейтинг@Mail.ru
Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/barelef-1806217318.html
Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении
Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении - РИА Новости, 31.07.2022
Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, в Адмиралтействе в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:35
2022-07-31T15:47
николай i
россия
синоп (провинция)
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806229034_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_582a22450ad1df59a09097d13796cdd4.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в военном ведомстве.Тридцатого ноября 1853 года русская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп.Глава Минобороны заявил, что своим мужеством и стойкостью моряки снискали право России называться великой морской державой, а спустя год с честью выполнили свой воинский долг, приняв участие в героической обороне Севастополя. Шойгу подчеркнул, что в наши дни преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны и в любой момент готовы защитить интересы государства в самых удаленных уголках мирового океана.Министр поблагодарил авторский коллектив за творческий подход. Автором барельефов, которые украшают здание Главного Адмиралтейства, выступил скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексей Игнатов.В военном ведомстве добавили, что в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота, таким как Наваринское сражение. В 2021 году ко Дню Военно-морского флота России состоялось открытие барельефа "Чесменское сражение".Многофигурная композиция рельефа "Синопское сражение" многопланова по форме и содержанию, а также объединяет в себе элементы пейзажа и натюрморта. В центре - адмирал опирается на ограждение корабля. Он наблюдает за ходом сражения в гавани города Синоп, которое схематично изображено на втором плане рельефа. Адмирала окружают русские моряки. Внизу в центре - название исторического события и дата на декоративной ленте с изображением предметов оружия и навигации. Венчает композицию двуглавый орел - герб Российской империи времен Николая I.
https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
россия
синоп (провинция)
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806229034_30:0:550:390_1920x0_80_0_0_2027cc25f7daf13328ccc231826fa571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай i, россия, синоп (провинция), севастополь
14:35 31.07.2022 (обновлено: 15:47 31.07.2022)
 
Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении

Глава Минобороны Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении

CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky / Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky /
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в военном ведомстве.
Тридцатого ноября 1853 года русская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп.
"Сегодня мы открываем барельеф "Синопское сражение". Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине", - приводит ведомство слова министра обороны.
Глава Минобороны заявил, что своим мужеством и стойкостью моряки снискали право России называться великой морской державой, а спустя год с честью выполнили свой воинский долг, приняв участие в героической обороне Севастополя. Шойгу подчеркнул, что в наши дни преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны и в любой момент готовы защитить интересы государства в самых удаленных уголках мирового океана.
Министр поблагодарил авторский коллектив за творческий подход. Автором барельефов, которые украшают здание Главного Адмиралтейства, выступил скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексей Игнатов.
В военном ведомстве добавили, что в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота, таким как Наваринское сражение. В 2021 году ко Дню Военно-морского флота России состоялось открытие барельефа "Чесменское сражение".
Многофигурная композиция рельефа "Синопское сражение" многопланова по форме и содержанию, а также объединяет в себе элементы пейзажа и натюрморта. В центре - адмирал опирается на ограждение корабля. Он наблюдает за ходом сражения в гавани города Синоп, которое схематично изображено на втором плане рельефа. Адмирала окружают русские моряки. Внизу в центре - название исторического события и дата на декоративной ленте с изображением предметов оружия и навигации. Венчает композицию двуглавый орел - герб Российской империи времен Николая I.
Глава ДНР Пушилин и командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Кочемазов на церемонии открытия мемориальной доски в честь четырех погибших военных моряков
30 июля, 23:06Специальная военная операция на Украине
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям
 
Николай IРоссияСиноп (провинция)Севастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала