https://ria.ru/20220731/barelef-1806217318.html

Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении

Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении - РИА Новости, 31.07.2022

Шойгу открыл барельеф в честь победы русского флота в Синопском сражении

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, в Адмиралтействе в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:35

2022-07-31T14:35

2022-07-31T15:47

николай i

россия

синоп (провинция)

севастополь

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в военном ведомстве.Тридцатого ноября 1853 года русская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп.Глава Минобороны заявил, что своим мужеством и стойкостью моряки снискали право России называться великой морской державой, а спустя год с честью выполнили свой воинский долг, приняв участие в героической обороне Севастополя. Шойгу подчеркнул, что в наши дни преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны и в любой момент готовы защитить интересы государства в самых удаленных уголках мирового океана.Министр поблагодарил авторский коллектив за творческий подход. Автором барельефов, которые украшают здание Главного Адмиралтейства, выступил скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексей Игнатов.В военном ведомстве добавили, что в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота, таким как Наваринское сражение. В 2021 году ко Дню Военно-морского флота России состоялось открытие барельефа "Чесменское сражение".Многофигурная композиция рельефа "Синопское сражение" многопланова по форме и содержанию, а также объединяет в себе элементы пейзажа и натюрморта. В центре - адмирал опирается на ограждение корабля. Он наблюдает за ходом сражения в гавани города Синоп, которое схематично изображено на втором плане рельефа. Адмирала окружают русские моряки. Внизу в центре - название исторического события и дата на декоративной ленте с изображением предметов оружия и навигации. Венчает композицию двуглавый орел - герб Российской империи времен Николая I.

https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html

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синоп (провинция)

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николай i, россия, синоп (провинция), севастополь