https://ria.ru/20220731/baltiysk-1806216767.html

В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей

В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей - РИА Новости, 31.07.2022

В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей

Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:30

2022-07-31T14:30

2022-07-31T14:30

безопасность

балтийск

балтийский флот вмф россии

су-24м

ми-24

ми-8 амтш

день военно-морского флота рф

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БАЛТИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Праздник начался с театрализованного представления "Виват Военно-морскому флоту России" в гавани Балтийска.Во время праздничных мероприятий гости и жители региона увидели различные учебно-боевые упражнения: прохождение отряда ракетных кораблей, атака противолодочным кораблем подводной лодки, противоминное обеспечение выхода подводной лодки, высадка диверсионно-разведывательной группы.Одним из самых зрелищных эпизодов парада военных кораблей по Калининградскому морскому каналу стала высадка морского десанта на необорудованное морское побережье.В праздничных мероприятиях в Балтийске были задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В небе над акваторией Калининградского морского канала пролетели 14 самолетов и вертолетов в воздушном строю: истребители Су-27П и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.На центральной площади в Балтийске в день ВМФ проходит выставка вооружений и военной техники и праздничный концерт ансамбля Балтфлота. Завершит праздник вечернее лазерно-световое шоу и фейерверк.

https://ria.ru/20220731/flot-1806194675.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html

балтийск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, балтийск, балтийский флот вмф россии, су-24м, ми-24, ми-8 амтш, день военно-морского флота рф