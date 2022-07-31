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В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей - РИА Новости, 31.07.2022
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В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей
В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей - РИА Новости, 31.07.2022
В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей
Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:30
2022-07-31T14:30
безопасность
балтийск
балтийский флот вмф россии
су-24м
ми-24
ми-8 амтш
день военно-морского флота рф
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БАЛТИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Праздник начался с театрализованного представления "Виват Военно-морскому флоту России" в гавани Балтийска.Во время праздничных мероприятий гости и жители региона увидели различные учебно-боевые упражнения: прохождение отряда ракетных кораблей, атака противолодочным кораблем подводной лодки, противоминное обеспечение выхода подводной лодки, высадка диверсионно-разведывательной группы.Одним из самых зрелищных эпизодов парада военных кораблей по Калининградскому морскому каналу стала высадка морского десанта на необорудованное морское побережье.В праздничных мероприятиях в Балтийске были задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В небе над акваторией Калининградского морского канала пролетели 14 самолетов и вертолетов в воздушном строю: истребители Су-27П и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.На центральной площади в Балтийске в день ВМФ проходит выставка вооружений и военной техники и праздничный концерт ансамбля Балтфлота. Завершит праздник вечернее лазерно-световое шоу и фейерверк.
https://ria.ru/20220731/flot-1806194675.html
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html
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безопасность, балтийск, балтийский флот вмф россии, су-24м, ми-24, ми-8 амтш, день военно-морского флота рф
14:30 31.07.2022
 
В Балтийске в День ВМФ прошел парад боевых кораблей

Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошел в День ВМФ в Балтийске

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске. Архивное фото
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БАЛТИЙСК, 31 июл - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей приняли участие в параде, который прошёл в Балтийске под Калининградом в День Военно-морского флота России, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Праздник начался с театрализованного представления "Виват Военно-морскому флоту России" в гавани Балтийска.
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Во время праздничных мероприятий гости и жители региона увидели различные учебно-боевые упражнения: прохождение отряда ракетных кораблей, атака противолодочным кораблем подводной лодки, противоминное обеспечение выхода подводной лодки, высадка диверсионно-разведывательной группы.
Одним из самых зрелищных эпизодов парада военных кораблей по Калининградскому морскому каналу стала высадка морского десанта на необорудованное морское побережье.
В праздничных мероприятиях в Балтийске были задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В небе над акваторией Калининградского морского канала пролетели 14 самолетов и вертолетов в воздушном строю: истребители Су-27П и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.
На центральной площади в Балтийске в день ВМФ проходит выставка вооружений и военной техники и праздничный концерт ансамбля Балтфлота. Завершит праздник вечернее лазерно-световое шоу и фейерверк.
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БезопасностьБалтийскБалтийский флот ВМФ РоссииСу-24ММи-24Ми-8 АМТШДень Военно-морского флота РФ
 
 
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