https://ria.ru/20220731/ataka-1806263548.html

Глава администрации Запорожской области заявил, что Киев играет с огнем

Глава администрации Запорожской области заявил, что Киев играет с огнем - РИА Новости, 31.07.2022

Глава администрации Запорожской области заявил, что Киев играет с огнем

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевские власти, атаковав штаб Черноморского флота в Севастополе, "растеряли остатки... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:57

2022-07-31T18:57

2022-07-31T18:57

запорожская область

севастополь

украина

евгений балицкий

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевские власти, атаковав штаб Черноморского флота в Севастополе, "растеряли остатки здравого смысла" и играют с огнем.Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе. В городе введен желтый уровень террористической опасности."Украинские нацисты окончательно растеряли остатки здравого смысла и перестали отдавать себе отчёт в том, что может сделать Черноморский флот с центрами принятий решений на Украине. Уверен, преступники будут найдены и наказаны по всей строгости закона Российской Федерации, а украинские нацисты наконец-то поймут, что играют с огнём" - написал Балицкий с своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Севастополь одним из первых протянул руку помощи в становлении мирной жизни в Запорожской области и продолжает оказывать всестороннюю поддержку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806212132.html

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html

запорожская область

севастополь

украина

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запорожская область, севастополь, украина, евгений балицкий, черноморский флот вмф россии