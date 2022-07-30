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Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался - РИА Новости, 30.07.2022
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Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался
Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался - РИА Новости, 30.07.2022
Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент РФ Борис Ельцин предлагал ему "любой пост", но тот отказался, ответив, что "лучше застрелится", чем... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:17
2022-07-30T17:17
политика
владимир путин
россия
москва
ельцин центр
екатеринбург
геннадий зюганов
борис ельцин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент РФ Борис Ельцин предлагал ему "любой пост", но тот отказался, ответив, что "лучше застрелится", чем примет это.Тему об "актуальности существования" "Ельцин Центра" поднял один из участников форума "Территория смыслов" Денис Курочкин. Зюганов взял слово и рассказал, что они с Ельциным были соседями, тот сделал ему карьерное предложение, но он отказался."Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным - он надо мной, этажом выше... Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: "Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов", - заявил он.По словам политика, он не раз заявлял и президенту РФ Владимиру Путину, и с трибуны Госдумы, что "Ельцин Центр" в Екатеринбурге "специально там нам соорудили американцы".
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политика, владимир путин, россия, москва, ельцин центр, екатеринбург, геннадий зюганов, борис ельцин
17:17 30.07.2022
 
Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался

Зюганов поделился воспоминаниями о Ельцине после вопроса участника форума

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент РФ Борис Ельцин предлагал ему "любой пост", но тот отказался, ответив, что "лучше застрелится", чем примет это.
Тему об "актуальности существования" "Ельцин Центра" поднял один из участников форума "Территория смыслов" Денис Курочкин. Зюганов взял слово и рассказал, что они с Ельциным были соседями, тот сделал ему карьерное предложение, но он отказался.
"Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным - он надо мной, этажом выше... Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: "Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов", - заявил он.
По словам политика, он не раз заявлял и президенту РФ Владимиру Путину, и с трибуны Госдумы, что "Ельцин Центр" в Екатеринбурге "специально там нам соорудили американцы".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 10:14
Зюганов назвал условие объединения с эсерами
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияМоскваЕльцин центрЕкатеринбургГеннадий ЗюгановБорис Ельцин
 
 
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