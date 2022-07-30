https://ria.ru/20220730/zyuganov-1806107956.html

Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался

Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался - РИА Новости, 30.07.2022

Зюганов рассказал, как Ельцин предлагал ему "любой пост", но он отказался

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент РФ Борис Ельцин предлагал ему "любой пост", но тот отказался, ответив, что "лучше застрелится", чем... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:17

2022-07-30T17:17

2022-07-30T17:17

политика

владимир путин

россия

москва

ельцин центр

екатеринбург

геннадий зюганов

борис ельцин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774406184_0:78:3054:1795_1920x0_80_0_0_8cbdf505d514b54233ab166e7e34589e.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что бывший президент РФ Борис Ельцин предлагал ему "любой пост", но тот отказался, ответив, что "лучше застрелится", чем примет это.Тему об "актуальности существования" "Ельцин Центра" поднял один из участников форума "Территория смыслов" Денис Курочкин. Зюганов взял слово и рассказал, что они с Ельциным были соседями, тот сделал ему карьерное предложение, но он отказался."Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным - он надо мной, этажом выше... Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: "Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов", - заявил он.По словам политика, он не раз заявлял и президенту РФ Владимиру Путину, и с трибуны Госдумы, что "Ельцин Центр" в Екатеринбурге "специально там нам соорудили американцы".

https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html

россия

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия, москва, ельцин центр, екатеринбург, геннадий зюганов, борис ельцин