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Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка
Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка - РИА Новости, 30.07.2022
Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка
Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк.
2022-07-30T17:22
2022-07-30T17:22
2022-07-30T17:22
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка
Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк.
2022-07-30T17:22
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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видео, животные, сочи, семья
Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка
Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк.
2022-07-30T17:22
true
PT1M45S
Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка
Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк.