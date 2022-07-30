Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк.