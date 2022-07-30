Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
Президент Украины Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
"Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.