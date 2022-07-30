Рейтинг@Mail.ru
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/zelenskiy-1806152786.html
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР
Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:11
2022-07-30T23:11
украина
днр
в мире
здоровье - общество
россия
владимир путин
донбасс
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806035320_0:51:3070:1779_1920x0_80_0_0_e35c317f447bd7ca75c063386116f4ee.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики."Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046133.html
украина
россия
донбасс
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806035320_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_dfffdb0b25a923723929f348b19a8b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днр, в мире, здоровье - общество, россия, владимир путин, донбасс, донецкая область
23:11 30.07.2022
 
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Президент Украины Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
"Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Всю ответственность несет лично Зеленский и его преступный режим – Конашенков об ударе ВСУ по Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 13:11Специальная военная операция на Украине
Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке
 
УкраинаДНРВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинДонбассДонецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала