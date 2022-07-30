https://ria.ru/20220730/zelenskiy-1806152786.html

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:11

2022-07-30T23:11

2022-07-30T23:11

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики."Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046133.html

украина

россия

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

украина, днр, в мире, здоровье - общество, россия, владимир путин, донбасс, донецкая область