00:08 30.07.2022 (обновлено: 11:16 30.07.2022)
Захарова ответила на слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля
Захарова: в Москве сочувствуют озабоченности экс-премьера Болгарии "длинной рукой" Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве сочувствуют озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова в ответ на вопрос агентства Sputnik приводит сайт МИД.
"Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию", — отметила Захарова.
По ее словам, "спекуляция "российской угрозой" во внутриполитических и иных корыстных целях служит верным признаком политической агонии.
"Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими "партнерами", — заключила представитель ведомства.