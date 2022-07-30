https://ria.ru/20220730/zakharova-1806009920.html

Захарова ответила на слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля

Захарова ответила на слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля - РИА Новости, 30.07.2022

Захарова ответила на слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля

В Москве сочувствуют озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T00:08

2022-07-30T00:08

2022-07-30T11:16

болгария

балканы

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве сочувствуют озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова в ответ на вопрос агентства Sputnik приводит сайт МИД.По ее словам, "спекуляция "российской угрозой" во внутриполитических и иных корыстных целях служит верным признаком политической агонии."Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими "партнерами", — заключила представитель ведомства.

https://ria.ru/20220729/ucheniya-1805988272.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

болгария, балканы, россия