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В пострадавших от паводка районах Забайкалья ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.07.2022
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В пострадавших от паводка районах Забайкалья ввели режим ЧС
В пострадавших от паводка районах Забайкалья ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.07.2022
В пострадавших от паводка районах Забайкалья ввели режим ЧС
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от паводка районах, говорится в постановлении. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:17
2022-07-30T18:16
россия
происшествия
александр осипов
забайкальский край
чс
чита
борзинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от паводка районах, говорится в постановлении.Ранее режим ЧС был объявлен в Чите администрацией из-за выхода из берегов одноимённой реки. Прошла эвакуация граждан. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад."Ввести с 30 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации с установлением регионального уровня реагирования на территории Забайкальского края в границах Борзинского района, Дульдургинского района, Сретенского района, Читинского района, Александрово-Заводского муниципального округа, городского округа "Город Чита", - говорится в постановлении.По данным документа, органам органам местного самоуправления рекомендовано привести в готовность места для экстренной эвакуации и вывоза материальных ценностей, довести до населения сведения о районах возможного подтопления, и маршрутах эвакуации.Также районам поручено привести в готовность силы и средства для противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и неотложных работ, обследовать все мосты, организовать их укрепление при необходимости, очистить водопропускные устройства, принять дополнительные меры по защите домов от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, круглосуточно контролировать ситуацию и передавать информацию ГУ МЧС по Забайкалью."Провести работы по оценке ущерба и объема финансовых средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ", - уточняется в постановлении.До 7 августа поручено подготовить перечень дорог, пострадавших от паводка, до 5 августа - перечень пострадавших объектов ЖКХ. Кроме того, до 5 августа должны определить источник финансирования для единовременных выплат пострадавшим.
https://ria.ru/20220725/pavodki-1804716171.html
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россия
забайкальский край
чита
борзинский район
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Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям подтопленных районов в Забайкалье
Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.
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россия, происшествия, александр осипов, забайкальский край, чс, чита, борзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии
15:17 30.07.2022 (обновлено: 18:16 30.07.2022)
 
В пострадавших от паводка районах Забайкалья ввели режим ЧС

Постановлением губернатора, в пострадавших от паводка районах Забайкалья введен режим ЧС

Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от паводка районах, говорится в постановлении.
Ранее режим ЧС был объявлен в Чите администрацией из-за выхода из берегов одноимённой реки. Прошла эвакуация граждан. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.
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"Ввести с 30 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации с установлением регионального уровня реагирования на территории Забайкальского края в границах Борзинского района, Дульдургинского района, Сретенского района, Читинского района, Александрово-Заводского муниципального округа, городского округа "Город Чита", - говорится в постановлении.
По данным документа, органам органам местного самоуправления рекомендовано привести в готовность места для экстренной эвакуации и вывоза материальных ценностей, довести до населения сведения о районах возможного подтопления, и маршрутах эвакуации.
Также районам поручено привести в готовность силы и средства для противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и неотложных работ, обследовать все мосты, организовать их укрепление при необходимости, очистить водопропускные устройства, принять дополнительные меры по защите домов от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, круглосуточно контролировать ситуацию и передавать информацию ГУ МЧС по Забайкалью.
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"Провести работы по оценке ущерба и объема финансовых средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ", - уточняется в постановлении.
До 7 августа поручено подготовить перечень дорог, пострадавших от паводка, до 5 августа - перечень пострадавших объектов ЖКХ. Кроме того, до 5 августа должны определить источник финансирования для единовременных выплат пострадавшим.
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РоссияПроисшествияАлександр ОсиповЗабайкальский крайЧСЧитаБорзинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России
 
 
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