https://ria.ru/20220730/vsu-1806145847.html

ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске

ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске - РИА Новости, 30.07.2022

ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске

Украинские военные оборудовали в педагогическом училище Артемовска в ДНР опорный пункт и разместили там бронетехнику и артиллерию, заявил в субботу на брифинге... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:35

2022-07-30T21:35

2022-07-30T21:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днр

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

ситуация в днр и лнр

артемовск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали в педагогическом училище Артемовска в ДНР опорный пункт и разместили там бронетехнику и артиллерию, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики в педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806130574.html

артемовск

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вооруженные силы украины, днр, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр, артемовск