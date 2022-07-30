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ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/vsu-1806145847.html
ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске
ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске
Украинские военные оборудовали в педагогическом училище Артемовска в ДНР опорный пункт и разместили там бронетехнику и артиллерию, заявил в субботу на брифинге... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:35
2022-07-30T21:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днр
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
ситуация в днр и лнр
артемовск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали в педагогическом училище Артемовска в ДНР опорный пункт и разместили там бронетехнику и артиллерию, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики в педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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вооруженные силы украины, днр, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр, артемовск
21:35 30.07.2022 (обновлено: 21:39 30.07.2022)
 
ВСУ устроили опорный пункт и разместили технику в училище в Артемовске

Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт в педагогическом училище в Артемовске в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали в педагогическом училище Артемовска в ДНР опорный пункт и разместили там бронетехнику и артиллерию, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске Донецкой Народной Республики в педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевСитуация в ДНР и ЛНРАртемовск
 
 
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