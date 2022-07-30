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Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов - РИА Новости, 30.07.2022
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Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов
Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов - РИА Новости, 30.07.2022
Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов
Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной кораблей, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:15
2022-07-30T14:15
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
татьяна москалькова
измаильский район
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной кораблей, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.В мае омбудсмен заявила, что в Измаиле на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России. Позже Москалькова обратилась в МККК с просьбой способствовать возвращению удерживаемых граждан РФ."Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное", - написала она в своем Telegram-канале.Омбудсмен добавила, что "на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков".
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россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, измаильский район
14:15 30.07.2022
 
Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов

Москалькова: семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной кораблей, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
В мае омбудсмен заявила, что в Измаиле на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России. Позже Москалькова обратилась в МККК с просьбой способствовать возвращению удерживаемых граждан РФ.
"Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное", - написала она в своем Telegram-канале.
Омбудсмен добавила, что "на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков".
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РоссияУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Татьяна МоскальковаИзмаильский район
 
 
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