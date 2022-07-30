https://ria.ru/20220730/vozvraschenie-1806051428.html

Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов

Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов - РИА Новости, 30.07.2022

Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной судов

Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной кораблей, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:15

2022-07-30T14:15

2022-07-30T14:15

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

татьяна москалькова

измаильский район

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семь женщин-поваров вернулись в Россию с удерживаемых Украиной кораблей, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.В мае омбудсмен заявила, что в Измаиле на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России. Позже Москалькова обратилась в МККК с просьбой способствовать возвращению удерживаемых граждан РФ."Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное", - написала она в своем Telegram-канале.Омбудсмен добавила, что "на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков".

https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html

россия

украина

измаильский район

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россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, измаильский район