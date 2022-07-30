https://ria.ru/20220730/voronezh-1806083005.html
СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО
СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022
СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО
СК возбудил дело о халатности по факту смерти трех заключенных в одном из СИЗО Воронежа, сообщает в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:03
2022-07-30T16:03
2022-07-30T16:03
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. СК возбудил дело о халатности по факту смерти трех заключенных в одном из СИЗО Воронежа, сообщает в субботу управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в одном из СИЗО Воронежа."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти троих мужчин в ФКУ "Следственный изолятор N 1 УФСИН России по Воронежской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в ночь на 30 июля трем находившимся в камере мужчинам в возрасте 32, 34 и 58 лет резко стало плохо."Сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако, несмотря на своевременно проведённые реанимационные мероприятия, спасти мужчин не удалось - медиками констатировано наступление смерти. В ходе осмотра тел мужчин внешневидимых телесных повреждений не обнаружено", - информирует следствие.Следователями допрашиваются сотрудники учреждения и иные лица, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти мужчин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220730/voronezh-1806047148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО
СК возбудил дело о халатности после смерти трех заключенных в воронежском СИЗО
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости.
СК возбудил дело о халатности по факту смерти трех заключенных в одном из СИЗО Воронежа, сообщает
в субботу управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в одном из СИЗО Воронежа
.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти троих мужчин в ФКУ "Следственный изолятор N 1 УФСИН России по Воронежской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в ночь на 30 июля трем находившимся в камере мужчинам в возрасте 32, 34 и 58 лет резко стало плохо.
"Сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако, несмотря на своевременно проведённые реанимационные мероприятия, спасти мужчин не удалось - медиками констатировано наступление смерти. В ходе осмотра тел мужчин внешневидимых телесных повреждений не обнаружено", - информирует следствие.
Следователями допрашиваются сотрудники учреждения и иные лица, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти мужчин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.