https://ria.ru/20220730/voronezh-1806083005.html

СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО

СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022

СК возбудил дело после смерти заключенных в воронежском СИЗО

СК возбудил дело о халатности по факту смерти трех заключенных в одном из СИЗО Воронежа, сообщает в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:03

2022-07-30T16:03

2022-07-30T16:03

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. СК возбудил дело о халатности по факту смерти трех заключенных в одном из СИЗО Воронежа, сообщает в субботу управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в одном из СИЗО Воронежа."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти троих мужчин в ФКУ "Следственный изолятор N 1 УФСИН России по Воронежской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в ночь на 30 июля трем находившимся в камере мужчинам в возрасте 32, 34 и 58 лет резко стало плохо."Сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако, несмотря на своевременно проведённые реанимационные мероприятия, спасти мужчин не удалось - медиками констатировано наступление смерти. В ходе осмотра тел мужчин внешневидимых телесных повреждений не обнаружено", - информирует следствие.Следователями допрашиваются сотрудники учреждения и иные лица, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти мужчин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220730/voronezh-1806047148.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)