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ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022
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ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО
В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:28
2022-07-30T15:07
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону."Тридцатого июля во время покамерного обхода сотрудниками учреждения было обнаружено, что трое обвиняемых в совершении преступлений почувствовали себя плохо. Для оказания медицинской помощи их доставили в медицинскую часть следственного изолятора", — говорится в заявлении.Отмечается, что на место происшествия вызвали дополнительную бригаду скорой помощи. В итоге двое мужчин умерли, а третьего госпитализировали в городскую больницу.По предварительной версии УФСИН, все трое отравились неизвестным веществом.Управление СК по Воронежской области устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:28 30.07.2022 (обновлено: 15:07 30.07.2022)
 
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО

УФСИН сообщило, что три заключенных СИЗО-1 в Воронеже отравились неизвестным веществом

© Depositphotos / lu77Охранник у двери камеры
Охранник у двери камеры - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / lu77
Охранник у двери камеры. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону.
"Тридцатого июля во время покамерного обхода сотрудниками учреждения было обнаружено, что трое обвиняемых в совершении преступлений почувствовали себя плохо. Для оказания медицинской помощи их доставили в медицинскую часть следственного изолятора", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что на место происшествия вызвали дополнительную бригаду скорой помощи. В итоге двое мужчин умерли, а третьего госпитализировали в городскую больницу.
По предварительной версии УФСИН, все трое отравились неизвестным веществом.
Управление СК по Воронежской области устанавливает обстоятельства произошедшего.
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