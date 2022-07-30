https://ria.ru/20220730/voronezh-1806047148.html
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО
В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:28
2022-07-30T13:28
2022-07-30T15:07
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону."Тридцатого июля во время покамерного обхода сотрудниками учреждения было обнаружено, что трое обвиняемых в совершении преступлений почувствовали себя плохо. Для оказания медицинской помощи их доставили в медицинскую часть следственного изолятора", — говорится в заявлении.Отмечается, что на место происшествия вызвали дополнительную бригаду скорой помощи. В итоге двое мужчин умерли, а третьего госпитализировали в городскую больницу.По предварительной версии УФСИН, все трое отравились неизвестным веществом.Управление СК по Воронежской области устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html
https://ria.ru/20220718/delo-1803173938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:28 30.07.2022 (обновлено: 15:07 30.07.2022)
ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО
УФСИН сообщило, что три заключенных СИЗО-1 в Воронеже отравились неизвестным веществом
ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону.
"Тридцатого июля во время покамерного обхода сотрудниками учреждения было обнаружено, что трое обвиняемых в совершении преступлений почувствовали себя плохо. Для оказания медицинской помощи их доставили в медицинскую часть следственного изолятора", — говорится в заявлении.
Отмечается, что на место происшествия вызвали дополнительную бригаду скорой помощи. В итоге двое мужчин умерли, а третьего госпитализировали в городскую больницу.
По предварительной версии УФСИН, все трое отравились неизвестным веществом.
Управление СК по Воронежской области
устанавливает обстоятельства произошедшего.