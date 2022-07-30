https://ria.ru/20220730/voronezh-1806047148.html

ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО

ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО - РИА Новости, 30.07.2022

ФСИН назвала предварительную причину смерти заключенных в воронежском СИЗО

В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:28

2022-07-30T13:28

2022-07-30T15:07

происшествия

воронеж

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. В Воронеже три заключенных, содержащихся под стражей в СИЗО-1, отравились неизвестным веществом, двое из них погибли, сообщило управление ФСИН по региону."Тридцатого июля во время покамерного обхода сотрудниками учреждения было обнаружено, что трое обвиняемых в совершении преступлений почувствовали себя плохо. Для оказания медицинской помощи их доставили в медицинскую часть следственного изолятора", — говорится в заявлении.Отмечается, что на место происшествия вызвали дополнительную бригаду скорой помощи. В итоге двое мужчин умерли, а третьего госпитализировали в городскую больницу.По предварительной версии УФСИН, все трое отравились неизвестным веществом.Управление СК по Воронежской области устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html

https://ria.ru/20220718/delo-1803173938.html

воронеж

воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)