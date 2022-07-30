https://ria.ru/20220730/voronezh-1806045179.html
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных - РИА Новости, 30.07.2022
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных
Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:57
2022-07-30T12:57
2022-07-30T13:02
происшествия
воронеж
воронежская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.По данным управления ФСИН по региону, инцидент произошел утром в субботу в одном из СИЗО Воронежа.В настоящее время на месте происшествия работает следователь, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
12:57 30.07.2022 (обновлено: 13:02 30.07.2022)
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных
СК начал проверку после смерти троих заключенных в следственном изоляторе в Воронеже