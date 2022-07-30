https://ria.ru/20220730/voronezh-1806045179.html

В воронежском СИЗО умерли трое заключенных

В воронежском СИЗО умерли трое заключенных - РИА Новости, 30.07.2022

В воронежском СИЗО умерли трое заключенных

Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:57

2022-07-30T12:57

2022-07-30T13:02

происшествия

воронеж

воронежская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793755415_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea9ef86fabab73ffd81b4598a2e38d65.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.По данным управления ФСИН по региону, инцидент произошел утром в субботу в одном из СИЗО Воронежа.В настоящее время на месте происшествия работает следователь, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211210/telo-1763113902.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)