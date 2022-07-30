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В воронежском СИЗО умерли трое заключенных - РИА Новости, 30.07.2022
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В воронежском СИЗО умерли трое заключенных
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных - РИА Новости, 30.07.2022
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных
Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:57
2022-07-30T13:02
происшествия
воронеж
воронежская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.По данным управления ФСИН по региону, инцидент произошел утром в субботу в одном из СИЗО Воронежа.В настоящее время на месте происшествия работает следователь, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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воронеж
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происшествия, воронеж, воронежская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
12:57 30.07.2022 (обновлено: 13:02 30.07.2022)
 
В воронежском СИЗО умерли трое заключенных

СК начал проверку после смерти троих заключенных в следственном изоляторе в Воронеже

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСладственный изолятор
Сладственный изолятор - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти трех мужчин в следственном изоляторе Воронежа, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.
По данным управления ФСИН по региону, инцидент произошел утром в субботу в одном из СИЗО Воронежа.
"Следственными органами СУСК РФ по Воронежской области устанавливаются обстоятельства смерти трёх мужчин в следственном изоляторе Воронежа", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следователь, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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