07:09 30.07.2022 (обновлено: 10:23 30.07.2022)
Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ
Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде ко Дню ВМФ
© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаКорабль ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
Корабль ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"Корабли Военно-морских сил Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России", — говорится в релизе.
Морской парад и военно-спортивный праздник состоятся 31 июля на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие продемонстрируют возможности Каспийской флотилии, в том числе покажут элементы боевых действий.
© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаКоманда корабля ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
Команда корабля ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
В заключение праздника на набережной Каспийска состоится салют, в том числе и из артиллерийских орудий.
Всего в параде примут участие около 500 военнослужащих и порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники.
День Военно-Морского Флота России отмечают в последнее воскресенье июля — в этом году он выпал на 31-е число. Главный военно-морской парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге.
21 июля, 13:29День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате