https://ria.ru/20220730/vmf-1806017492.html

Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ

Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2022

Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ

Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T07:09

2022-07-30T07:09

2022-07-30T10:23

безопасность

иран

азербайджан

южный военный округ

каспийская флотилия

каспийск

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россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Морской парад и военно-спортивный праздник состоятся 31 июля на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие продемонстрируют возможности Каспийской флотилии, в том числе покажут элементы боевых действий.В заключение праздника на набережной Каспийска состоится салют, в том числе и из артиллерийских орудий.Всего в параде примут участие около 500 военнослужащих и порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники.День Военно-Морского Флота России отмечают в последнее воскресенье июля — в этом году он выпал на 31-е число. Главный военно-морской парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220729/parad-1805839718.html

https://ria.ru/20220721/vmf-1804002526.html

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азербайджан

каспийск

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безопасность, иран, азербайджан, южный военный округ, каспийская флотилия, каспийск, вмф рф, россия