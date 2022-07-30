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Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2022
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Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ
Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 30.07.2022
Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ
Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:09
2022-07-30T10:23
безопасность
иран
азербайджан
южный военный округ
каспийская флотилия
каспийск
вмф рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Морской парад и военно-спортивный праздник состоятся 31 июля на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие продемонстрируют возможности Каспийской флотилии, в том числе покажут элементы боевых действий.В заключение праздника на набережной Каспийска состоится салют, в том числе и из артиллерийских орудий.Всего в параде примут участие около 500 военнослужащих и порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники.День Военно-Морского Флота России отмечают в последнее воскресенье июля — в этом году он выпал на 31-е число. Главный военно-морской парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20220729/parad-1805839718.html
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безопасность, иран, азербайджан, южный военный округ, каспийская флотилия, каспийск, вмф рф, россия
07:09 30.07.2022 (обновлено: 10:23 30.07.2022)
 
Корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад в честь Дня ВМФ

Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде ко Дню ВМФ

© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаКорабль ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
Корабль ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
Корабль ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Иранские и азербайджанские военные корабли примут участие в морском параде, который пройдет в День ВМФ в Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"Корабли Военно-морских сил Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России", — говорится в релизе.

Морской парад и военно-спортивный праздник состоятся 31 июля на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие продемонстрируют возможности Каспийской флотилии, в том числе покажут элементы боевых действий.
© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаКоманда корабля ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
Команда корабля ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
Команда корабля ВМС Азербайджана во время визита в Каспийск
В заключение праздника на набережной Каспийска состоится салют, в том числе и из артиллерийских орудий.
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Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ
Всего в параде примут участие около 500 военнослужащих и порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники.
День Военно-Морского Флота России отмечают в последнее воскресенье июля — в этом году он выпал на 31-е число. Главный военно-морской парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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БезопасностьИранАзербайджанЮжный военный округКаспийская флотилияКаспийскВМФ РФРоссия
 
 
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