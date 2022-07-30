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В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806151495.html
В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России
В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России - РИА Новости, 30.07.2022
В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России
Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:43
2022-07-30T23:42
в мире
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье для The National Interest."Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы, добавив, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.Дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов, подчеркнули специалисты.Сейчас западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.При этом Киев продолжает саботировать переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению министра, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.
https://ria.ru/20220730/polkovnik-1806066451.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, сергей лавров, джо байден, войска воздушно-космической обороны
22:43 30.07.2022 (обновлено: 23:42 30.07.2022)
 
В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России

NI: США должны убедить Украину урегулировать конфликт путем переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье для The National Interest.
"Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы, добавив, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает военный доклад - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
15:08
Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева
Дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов, подчеркнули специалисты.
Сейчас западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
При этом Киев продолжает саботировать переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению министра, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
В ходе "контрнаступления" Киев теряет города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОСергей ЛавровДжо БайденВойска воздушно-космической обороны
 
 
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