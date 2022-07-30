22:43 30.07.2022 (обновлено: 23:42 30.07.2022)
В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России
NI: США должны убедить Украину урегулировать конфликт путем переговоров с Россией
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье для The National Interest.
"Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы, добавив, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.
Дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов, подчеркнули специалисты.
Сейчас западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
При этом Киев продолжает саботировать переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению министра, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.