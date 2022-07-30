https://ria.ru/20220730/ukraina-1806151495.html

В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России

В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России - РИА Новости, 30.07.2022

В США намекнули Киеву на необходимость сменить тактику в отношении России

Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:43

2022-07-30T22:43

2022-07-30T23:42

в мире

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

сергей лавров

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Таким мнением поделились эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в статье для The National Interest."Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", — пояснили авторы, добавив, что итоговое соглашение должно учитывать интересы России.Дальнейшая эскалация конфликта с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов, подчеркнули специалисты.Сейчас западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.При этом Киев продолжает саботировать переговорный процесс. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз призывали "победить Россию на поле боя". В таких условиях, по мнению министра, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от возможности диалога.

https://ria.ru/20220730/polkovnik-1806066451.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, нато, сергей лавров, джо байден, войска воздушно-космической обороны