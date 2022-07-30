https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049659.html

ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск

ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск - РИА Новости, 30.07.2022

ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск

ВС РФ поразили пункты временной дислокации 110-й и 14-й механизированных бригад украинских войск, уничтожив до 80 боевиков и военную технику, заявили в субботу... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:54

2022-07-30T13:54

2022-07-30T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_664:105:2820:1318_1920x0_80_0_0_a3687e0b768cf562c57a7a63407db94b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили пункты временной дислокации 110-й и 14-й механизированных бригад украинских войск, уничтожив до 80 боевиков и военную технику, заявили в субботу в Минобороны России."Двадцать девятого июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобородка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск."Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины