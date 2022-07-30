https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049659.html
ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск
ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск
ВС РФ поразили пункты временной дислокации 110-й и 14-й механизированных бригад украинских войск, уничтожив до 80 боевиков и военную технику, заявили в субботу... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:54
2022-07-30T13:54
2022-07-30T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили пункты временной дислокации 110-й и 14-й механизированных бригад украинских войск, уничтожив до 80 боевиков и военную технику, заявили в субботу в Минобороны России."Двадцать девятого июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобородка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск."Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
13:54 30.07.2022 (обновлено: 16:05 30.07.2022)
ВС России поразили пункты дислокации двух мехбригад украинских войск
Минобороны: ВС России уничтожили пункты дислокации 110-й и 14-й мехбригад украинских войск