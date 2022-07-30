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Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049505.html
Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО
Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО - РИА Новости, 30.07.2022
Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО
Российские военные подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:49
2022-07-30T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
северск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Также подавлены: шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30", - говорится в документе.Отмечается, что подавленные взводы находились на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово в ДНР, Дружное и Гуляй полет в Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
северск
украина
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безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, северск, украина, вооруженные силы украины
13:49 30.07.2022 (обновлено: 16:05 30.07.2022)
 
Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО

Минобороны: российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Также подавлены: шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30", - говорится в документе.
Отмечается, что подавленные взводы находились на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово в ДНР, Дружное и Гуляй полет в Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСеверскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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