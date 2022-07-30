https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049505.html

Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО

Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО - РИА Новости, 30.07.2022

Российские военные подавили 13 украинских взводов артиллерии и РСЗО

Российские военные подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:49

2022-07-30T13:49

2022-07-30T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

северск

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Также подавлены: шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30", - говорится в документе.Отмечается, что подавленные взводы находились на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово в ДНР, Дружное и Гуляй полет в Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, северск, украина, вооруженные силы украины