https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049207.html
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов - РИА Новости, 30.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:46
2022-07-30T13:46
2022-07-30T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво вс россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка , Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО перехвачены в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня, а также две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии, вооруженные силы украины
13:46 30.07.2022 (обновлено: 16:05 30.07.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Минобороны: российские комплексы ПВО за сутки сбили 13 украинских дронов