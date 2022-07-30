https://ria.ru/20220730/ukraina-1806049207.html

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов - РИА Новости, 30.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:46

2022-07-30T13:46

2022-07-30T16:05

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво вс россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка , Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО перехвачены в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня, а также две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии, вооруженные силы украины