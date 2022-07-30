https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048978.html

ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом

ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом - РИА Новости, 30.07.2022

ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:43

2022-07-30T13:43

2022-07-30T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

войска воздушно-космической обороны

миг-29

украина

вооруженные силы украины

кривой рог

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кривой рог

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, войска воздушно-космической обороны, миг-29, украина, вооруженные силы украины, кривой рог