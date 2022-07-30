Рейтинг@Mail.ru
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048978.html
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом - РИА Новости, 30.07.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:43
2022-07-30T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
войска воздушно-космической обороны
миг-29
украина
вооруженные силы украины
кривой рог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467464_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9a12d9e83aff2adfbfbd4e57f9b43989.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467464_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5782ac5210b71bba9fa45d979186a4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, войска воздушно-космической обороны, миг-29, украина, вооруженные силы украины, кривой рог
13:43 30.07.2022 (обновлено: 16:04 30.07.2022)
 
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом

Минобороны: ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога

© РИА НовостиАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВойска воздушно-космической обороныМиГ-29УкраинаВооруженные силы УкраиныКривой Рог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала