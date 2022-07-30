https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048978.html
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом - РИА Новости, 30.07.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:43
2022-07-30T13:43
2022-07-30T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
войска воздушно-космической обороны
миг-29
украина
вооруженные силы украины
кривой рог
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, войска воздушно-космической обороны, миг-29, украина, вооруженные силы украины, кривой рог
13:43 30.07.2022 (обновлено: 16:04 30.07.2022)
ВКС сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом
Минобороны: ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога