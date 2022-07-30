https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048006.html

В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ

В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022

В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:33

2022-07-30T13:33

2022-07-30T17:19

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

красноармейск

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России."Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

красноармейск

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донецкая народная республика, красноармейск, владимир зеленский