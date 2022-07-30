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В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ
В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:33
2022-07-30T17:19
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
красноармейск
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России."Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - сообщили в Минобороны РФ.
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украина
донецкая народная республика
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безопасность, украина, донецкая народная республика, красноармейск, владимир зеленский
13:33 30.07.2022 (обновлено: 17:19 30.07.2022)
 
В ДНР 28 июля уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении эшелона с батальоном отдельной бригады Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВладимир Зеленский
 
 
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