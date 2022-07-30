https://ria.ru/20220730/ukraina-1806047704.html

"Искандеры" уничтожили более 30 нацистов "Кракена" в Харьковской области

"Искандеры" уничтожили более 30 нацистов "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 30.07.2022

"Искандеры" уничтожили более 30 нацистов "Кракена" в Харьковской области

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации украинских националистов в Харьковской области и разгромили воинский эшелон ВСУ на... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:30

2022-07-30T13:30

2022-07-30T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации украинских националистов в Харьковской области и разгромили воинский эшелон ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны.Так, удар высокоточных ракет "Искандер" в районе города Богодухов (Харьковская область) уничтожил более 30 боевиков из националистического формирования "Кракен", скрывавшихся в ангарах местного мясокомбината, а также десять единиц военной техники, следует из сводки."Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", — добавили в Минобороны.В ДНР, в районе села Яснобородка и в окрестностях города Артемовска, российские военные уничтожили позиции 110-й и 14-й механизированных бригад ВСУ. В результате ракетного удара эти подразделения потеряли в общей сложности около 80 человек.При этом артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области и батарею РСЗО "Ураган" в ДНР. Кроме того, они подавили шесть взводов РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика" и семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30.Истребительная авиация, в свою очередь, сбила украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, а подразделения ПВО перехватили 13 беспилотников, шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806044765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины