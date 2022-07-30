13:30 30.07.2022 (обновлено: 14:29 30.07.2022)
"Искандеры" уничтожили более 30 нацистов "Кракена" в Харьковской области
"Искандеры" уничтожили более 30 членов нацформирования "Кракен" в Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Пуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации украинских националистов в Харьковской области и разгромили воинский эшелон ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны.
Так, удар высокоточных ракет "Искандер" в районе города Богодухов (Харьковская область) уничтожил более 30 боевиков из националистического формирования "Кракен", скрывавшихся в ангарах местного мясокомбината, а также десять единиц военной техники, следует из сводки.
"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", — добавили в Минобороны.
В ДНР, в районе села Яснобородка и в окрестностях города Артемовска, российские военные уничтожили позиции 110-й и 14-й механизированных бригад ВСУ. В результате ракетного удара эти подразделения потеряли в общей сложности около 80 человек.
При этом артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области и батарею РСЗО "Ураган" в ДНР. Кроме того, они подавили шесть взводов РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика" и семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30.
Истребительная авиация, в свою очередь, сбила украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога, а подразделения ПВО перехватили 13 беспилотников, шесть снарядов РСЗО и две баллистические ракеты "Точка-У" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.