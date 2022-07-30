13:16 30.07.2022 (обновлено: 13:17 30.07.2022)
В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу
Слуцкий назвал уничтожение пленных в Еленовке выгодным не только Киеву, но и Западу
© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру Зеленскому, но и Западу, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Украинская власть сама решила вынести пленным "азовцам" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) смертный приговор, чтобы они замолчали навеки о преступлениях киевского режима… Очевидно физическое устранение этих неонацистов выгодно не только Зеленскому, но и его западным сюзеренам", — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что показания пленных боевиков "не сочетались бы" с поведением Зеленского.
"Уж очень плохо показания боевиков на трибунале сочетались бы с гламурными фотосессиями (Зеленского - ред.)", - уточнил он.
В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены уголовные дела), начали давать показания.
В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".