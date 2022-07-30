https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046356.html

В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу

В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу - РИА Новости, 30.07.2022

В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу

Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:16

2022-07-30T13:16

2022-07-30T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

леонид слуцкий (политик)

украина

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру Зеленскому, но и Западу, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Украинская власть сама решила вынести пленным "азовцам" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) смертный приговор, чтобы они замолчали навеки о преступлениях киевского режима… Очевидно физическое устранение этих неонацистов выгодно не только Зеленскому, но и его западным сюзеренам", — написал он в своём Telegram-канале.Слуцкий отметил, что показания пленных боевиков "не сочетались бы" с поведением Зеленского."Уж очень плохо показания боевиков на трибунале сочетались бы с гламурными фотосессиями (Зеленского - ред.)", - уточнил он.В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены уголовные дела), начали давать показания.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/volodin-1806023382.html

донецкая народная республика

украина

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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-30T13:16 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), украина