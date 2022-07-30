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В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046356.html
В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу
В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу - РИА Новости, 30.07.2022
В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу
Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:16
2022-07-30T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
украина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру Зеленскому, но и Западу, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Украинская власть сама решила вынести пленным "азовцам" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) смертный приговор, чтобы они замолчали навеки о преступлениях киевского режима… Очевидно физическое устранение этих неонацистов выгодно не только Зеленскому, но и его западным сюзеренам", — написал он в своём Telegram-канале.Слуцкий отметил, что показания пленных боевиков "не сочетались бы" с поведением Зеленского."Уж очень плохо показания боевиков на трибунале сочетались бы с гламурными фотосессиями (Зеленского - ред.)", - уточнил он.В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены уголовные дела), начали давать показания.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
https://radiosputnik.ria.ru/20220730/volodin-1806023382.html
донецкая народная республика
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
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в мире, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), украина
13:16 30.07.2022 (обновлено: 13:17 30.07.2022)
 
В ГД заявили, что уничтожение пленных выгодно не только Киеву, но и Западу

Слуцкий назвал уничтожение пленных в Еленовке выгодным не только Киеву, но и Западу

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская власть уничтожила пленных в СИЗО в Еленовке, чтобы они молчали о преступлениях Киева, их физическое устранение выгодно не только Владимиру Зеленскому, но и Западу, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Украинская власть сама решила вынести пленным "азовцам" (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) смертный приговор, чтобы они замолчали навеки о преступлениях киевского режима… Очевидно физическое устранение этих неонацистов выгодно не только Зеленскому, но и его западным сюзеренам", — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что показания пленных боевиков "не сочетались бы" с поведением Зеленского.
"Уж очень плохо показания боевиков на трибунале сочетались бы с гламурными фотосессиями (Зеленского - ред.)", - уточнил он.
В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены уголовные дела), начали давать показания.
В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 08:59В России
Володин: за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Зеленский и Вашингтон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Украина
 
 
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