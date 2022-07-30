https://ria.ru/20220730/ukraina-1806032575.html

В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются - РИА Новости, 30.07.2022

В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:40

2022-07-30T10:40

2022-07-30T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

донбасс

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал киевский режим.По его словам, многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим."Те люди, которые отказываются идти в атаку, с ними очень жестко обходятся украинские нацисты", - подчеркнул Стремоусов.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

украина

донбасс

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, донбасс, херсонская область