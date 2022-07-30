Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806032575.html
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:40
2022-07-30T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
донбасс
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал киевский режим.По его словам, многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим."Те люди, которые отказываются идти в атаку, с ними очень жестко обходятся украинские нацисты", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
украина
донбасс
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, донбасс, херсонская область
10:40 30.07.2022
 
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: украинские военные не понимают, за что сражаются

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал киевский режим.
"У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет. Ее распродали Зеленские, Порошенко, все те, кто рвал ее на куски", - сказал Стремоусов.
По его словам, многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим.
"Те люди, которые отказываются идти в атаку, с ними очень жестко обходятся украинские нацисты", - подчеркнул Стремоусов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
В ходе "контрнаступления" Киев теряет города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовДонбассХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала