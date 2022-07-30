https://ria.ru/20220730/ukraina-1806032575.html
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:40
2022-07-30T10:40
2022-07-30T10:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
донбасс
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что украинские войска не понимают, за что сражаются, - Украину распродал киевский режим.По его словам, многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим."Те люди, которые отказываются идти в атаку, с ними очень жестко обходятся украинские нацисты", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, донбасс, херсонская область
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: украинские военные не понимают, за что сражаются