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В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806022873.html
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине - РИА Новости, 30.07.2022
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине
"Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:59
2022-07-30T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
чернобыльская аэс
олег морозов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная работа, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в СМИ сообщалось, что агентство Рейтер утверждает, что провело расследование и выяснило, что Кремль до начала спецоперации якобы внедрял своих секретных агентов в украинские власти. В том числе агентство связывает закрепление российских сил на Чернобыльской АЭС именно с работой этих агентов."Когда планируются такие операции, то, конечно же, ведётся колоссальная агентурная работа. Поэтому "расследование" Рейтер - это новость для впечатлительных домохозяек", - сказал он.По его словам, на Украине большое число российских агентов.Морозов также уточнил, что Херсон в расследовании агентства звучал бы убедительнее."Странно, что выбрана Чернобыльская АЭС. Город Херсон звучал бы убедительнее. Там агентов было кратно больше", - заключил он.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html
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в мире, украина, херсон, чернобыльская аэс, олег морозов
08:59 30.07.2022 (обновлено: 09:01 30.07.2022)
 
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине

Депутат ГД Морозов назвал статью Рейтер об агентах Кремля на ЧАЭС новостью для домохозяек

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная работа, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в СМИ сообщалось, что агентство Рейтер утверждает, что провело расследование и выяснило, что Кремль до начала спецоперации якобы внедрял своих секретных агентов в украинские власти. В том числе агентство связывает закрепление российских сил на Чернобыльской АЭС именно с работой этих агентов.
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"Когда планируются такие операции, то, конечно же, ведётся колоссальная агентурная работа. Поэтому "расследование" Рейтер - это новость для впечатлительных домохозяек", - сказал он.
По его словам, на Украине большое число российских агентов.
"Если серьёзно, то на Украине объективно тысячи российских агентов. Их можно смело искать буквально в каждом доме", - добавил он.
Морозов также уточнил, что Херсон в расследовании агентства звучал бы убедительнее.
"Странно, что выбрана Чернобыльская АЭС. Город Херсон звучал бы убедительнее. Там агентов было кратно больше", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонЧернобыльская АЭСОлег Морозов
 
 
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