https://ria.ru/20220730/ukraina-1806022873.html

В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине

В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине - РИА Новости, 30.07.2022

В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине

"Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:59

2022-07-30T08:59

2022-07-30T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсон

чернобыльская аэс

олег морозов

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная работа, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в СМИ сообщалось, что агентство Рейтер утверждает, что провело расследование и выяснило, что Кремль до начала спецоперации якобы внедрял своих секретных агентов в украинские власти. В том числе агентство связывает закрепление российских сил на Чернобыльской АЭС именно с работой этих агентов."Когда планируются такие операции, то, конечно же, ведётся колоссальная агентурная работа. Поэтому "расследование" Рейтер - это новость для впечатлительных домохозяек", - сказал он.По его словам, на Украине большое число российских агентов.Морозов также уточнил, что Херсон в расследовании агентства звучал бы убедительнее."Странно, что выбрана Чернобыльская АЭС. Город Херсон звучал бы убедительнее. Там агентов было кратно больше", - заключил он.

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

украина

херсон

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, херсон, чернобыльская аэс, олег морозов