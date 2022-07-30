https://ria.ru/20220730/ukraina-1806022873.html
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине - РИА Новости, 30.07.2022
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине
"Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:59
2022-07-30T08:59
2022-07-30T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
чернобыльская аэс
олег морозов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная работа, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в СМИ сообщалось, что агентство Рейтер утверждает, что провело расследование и выяснило, что Кремль до начала спецоперации якобы внедрял своих секретных агентов в украинские власти. В том числе агентство связывает закрепление российских сил на Чернобыльской АЭС именно с работой этих агентов."Когда планируются такие операции, то, конечно же, ведётся колоссальная агентурная работа. Поэтому "расследование" Рейтер - это новость для впечатлительных домохозяек", - сказал он.По его словам, на Украине большое число российских агентов.Морозов также уточнил, что Херсон в расследовании агентства звучал бы убедительнее."Странно, что выбрана Чернобыльская АЭС. Город Херсон звучал бы убедительнее. Там агентов было кратно больше", - заключил он.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсон, чернобыльская аэс, олег морозов
08:59 30.07.2022 (обновлено: 09:01 30.07.2022)
В ГД прокомментировали "расследование" Рейтер об агентах Кремля на Украине
Депутат ГД Морозов назвал статью Рейтер об агентах Кремля на ЧАЭС новостью для домохозяек
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Расследование" агентства Рейтер — новость для впечатлительных, когда планируются операции, как спецоперация России на Украине, всегда ведётся агентурная работа, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в СМИ сообщалось, что агентство Рейтер утверждает, что провело расследование и выяснило, что Кремль до начала спецоперации якобы внедрял своих секретных агентов в украинские власти. В том числе агентство связывает закрепление российских сил на Чернобыльской АЭС именно с работой этих агентов.
"Когда планируются такие операции, то, конечно же, ведётся колоссальная агентурная работа. Поэтому "расследование" Рейтер - это новость для впечатлительных домохозяек", - сказал он.
По его словам, на Украине большое число российских агентов.
"Если серьёзно, то на Украине объективно тысячи российских агентов. Их можно смело искать буквально в каждом доме", - добавил он.
Морозов также уточнил, что Херсон в расследовании агентства звучал бы убедительнее.
"Странно, что выбрана Чернобыльская АЭС. Город Херсон звучал бы убедительнее. Там агентов было кратно больше", - заключил он.