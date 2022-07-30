https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны

"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны - РИА Новости, 30.07.2022

"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны

Поляков приравняли в правах к гражданам Украины. Принятый на днях Верховной радой законопроект стал символичным жестом в ответ на помощь Варшавы. Впрочем,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T12:06

анджей дуда

украина

польша

владимир зеленский

варшава

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

нато

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Елена Попова. Поляков приравняли в правах к гражданам Украины. Принятый на днях Верховной радой законопроект стал символичным жестом в ответ на помощь Варшавы. Впрочем, эксперты уверены: Польша воспользуется этим для присоединения Галичины.Час расплаты"Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — еще в мае сказал польский лидер Анджей Дуда.Теперь это заявление переходит в практическую плоскость. "Рада поддержала в целом (законопроект. — Прим. ред.) № 7550 об особых гарантиях для граждан Польши", — сообщил депутат Ярослав Железняк.Согласно документу, поляки могут находиться на территории Украины 18 месяцев и пользоваться такими же правами и свободами, что и местные жители. Речь, например, о трудоустройстве без специального разрешения, получении социальных выплат, образовании и медицинском обслуживании за счет госбюджета, а также ведении хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и у украинцев.Автор инициативы — президент Владимир Зеленский. Закон разработали "в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины". Польша приняла больше беженцев, чем все остальные страны ЕС, вместе взятые: три из почти семи миллионов."Общие расходы польских государственных органов и частных лиц на помощь беженцам в течение первых трех месяцев конфликта достигли 5,45 миллиарда евро (25,4 миллиарда злотых) — эквивалента 0,97 процента польского ВВП в 2021 году", — уточнил директор Польского экономического института Петр Арак.Переселенцы могут трудоустраиваться без знания польского языка, заниматься бизнесом, бесплатно пользоваться медицинским обслуживанием и получать соцвыплаты, а их дети — учиться в местных школах.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подчеркивал, что законопроекты, принятые в Польше и на Украине, равнозначны. Однако умолчал об одном большом отличии: польские льготы украинцам — временные.Коварные планы ДудыОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что украинский президент передал полякам права на территории своего государства. "Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны", — убеждена она.После принятия законопроекта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Украины, которая состоит из одной области — Киевской. "В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)", — написал Медведев.На первом рисунке изображена Украина с Крымом, Донецкой и Луганской областями. А на второй государство уменьшилось до одной единственной Киевской области. Все восточные и южные области отошли России, западные — Польше, а Закарпатье пририсовали Венгрии.Намерения Польши аннексировать часть Украины подтверждают данные российской внешней разведки. "Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине", — сказал директор СВР Сергей Нарышкин.Он уверен, что Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией и, таким образом, "прикрыться ими для реализации собственных планов".Не аннексия, но экспансия"Закон символичен с точки зрения того, что у поляков остаются достаточно серьезные фундаментальные основания претендовать на ряд территорий Украины", — отмечает в разговоре с РИА Новости директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Однако в нынешних условиях аннексия Польшей территории Галичины, в которую входят Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, вряд ли возможна. "Вероятно, приняли решение осуществить мягкую экспансию. На протяжении последних десяти лет большое количество трудовых мигрантов и так было задействовано в польской экономике, а после экономического кризиса на Украине в 2014-м их количество еще увеличилось", — напоминает эксперт.Украинцы едут в Польшу в качестве дешевой рабочей силы, продолжает Денисов. Таким образом, Варшава и без аннексии использует часть Украины в собственных национальных интересах.Политолог Сергей Марков обращает внимание, что в Польшу переезжают в основном небогатые украинцы, чего нельзя будет сказать о поляках, которые захотят поселиться на Украине. "Они смогут захватить значимые отрасли страны, — подчеркивает он. — Этот закон — основа для интеграции двух стран в единое конфедеративное государство". Союз Марков сравнивает с Речью Посполитой, причем Украина будет на полуколониальном положении.Эксперты сомневаются, что Польша физически заберет Галичину. Как полагает Денисов, есть вероятность, что Варшава попытается ввести на эту территорию миротворцев. Да, такой шаг необходимо будет согласовать с НАТО, но это можно "выставить как героическое спасение части независимой Украины".

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

украина

польша

варшава

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анджей дуда, украина, польша, владимир зеленский, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, нато