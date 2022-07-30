https://ria.ru/20220730/udar-1806018188.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:33
2022-07-30T07:33
2022-07-30T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b862670663c529ece6f445118294fde6.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0adeb95112ad92c7bcca5d0f3481c821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра