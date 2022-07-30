Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/udar-1806018188.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:33
2022-07-30T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b862670663c529ece6f445118294fde6.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0adeb95112ad92c7bcca5d0f3481c821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:33 30.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала