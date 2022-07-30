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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T07:33

2022-07-30T07:33

2022-07-30T07:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины