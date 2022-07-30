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Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня - РИА Новости, 30.07.2022
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Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня - РИА Новости, 30.07.2022
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня
Народно-освободительная армия Китая начала учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, следует из сообщения... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:10
2022-07-30T16:01
в мире
нэнси пелоси
тайвань
сша
гуандун
народно-освободительная армия китая
оон
конгресс сша
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ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая начала учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, следует из сообщения Управления морской безопасности городского уезда Пинтань.Ведомство выпустило предупреждение, согласно которому с 08:00 до 21:00 по местному времени (03:00-16:00 мск) в этом районе проходят маневры кораблей с боевыми стрельбами, из-за чего всем судам запрещается вход в акваторию.Помимо этого, со вчерашнего дня НОАК проводит учения и в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.Маневры проводятся в преддверии празднования 95-летия НОАК, а также на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу, сославшись на требования безопасности.О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html
https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, гуандун, народно-освободительная армия китая, оон, конгресс сша, китай
15:10 30.07.2022 (обновлено: 16:01 30.07.2022)
 
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня

Армия КНР проводит морские учения с боевыми стрельбами в акватории близ Тайваня

© AP Photo / Chen Fei/XinhuaКорабль ВМФ Китая в Шанхае
Корабль ВМФ Китая в Шанхае - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Chen Fei/Xinhua
Корабль ВМФ Китая в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая начала учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, следует из сообщения Управления морской безопасности городского уезда Пинтань.
Ведомство выпустило предупреждение, согласно которому с 08:00 до 21:00 по местному времени (03:00-16:00 мск) в этом районе проходят маневры кораблей с боевыми стрельбами, из-за чего всем судам запрещается вход в акваторию.
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Помимо этого, со вчерашнего дня НОАК проводит учения и в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.
Маневры проводятся в преддверии празднования 95-летия НОАК, а также на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Накануне Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но сама спикер отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу, сославшись на требования безопасности.
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О возможном визите Пелоси на Тайвань говорилось еще в апреле, но тогда она отменила азиатское турне из-за внезапного заражения коронавирусом. Как писали СМИ, китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита спикера на остров.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
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