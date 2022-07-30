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В Китае полиция нашла тело мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек
В Китае полиция нашла тело мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек - РИА Новости, 30.07.2022
В Китае полиция нашла тело мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек
Китайская полиция в субботу обнаружила тело мужчины, которого разыскивали по подозрению в убийстве трех человек из огнестрельного оружия в провинции Сычуань на... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:23
2022-07-30T20:23
2022-07-30T21:11
в мире
сычуань
происшествия
китай
криминал
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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китайская полиция в субботу обнаружила тело мужчины, которого разыскивали по подозрению в убийстве трех человек из огнестрельного оружия в провинции Сычуань на юго-западе страны, говорится в заявлении местной полиции.Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в уезде Мучуань городского округа Лэшань провинции Сычуань 26 июля. В результате стрельбы два человека получили ранения, три человека погибли. Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск, им оказался 36-летний сотрудник местного полицейского участка по фамилии Ли. Власти за информацию или поимку подозреваемого обещали выплатить вознаграждение в размере 1,4 тысячи долларов.Тело мужчины было обнаружено в субботу в горах близ населенного пункта Хуандань уезда Мучуань, характер травм указывал на то, что он погиб при падении с высоты. После проведения следственных мероприятий на месте, вскрытия и опознания при помощи ДНК-теста, удалось подтвердить, что это тело разыскиваемого.Расследование инцидента продолжается, до сих пор не установлено, что вынудило мужчину применить огнестрельное оружие, почему он сбежал с места преступления и при каких обстоятельствах погиб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сычуань, происшествия, китай, криминал
20:23 30.07.2022 (обновлено: 21:11 30.07.2022)
В Китае полиция нашла тело мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек
Полиция Китая обнаружила тело подозреваемого в убийстве трех человек на юго-западе страны