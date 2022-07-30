https://ria.ru/20220730/tetkino-1806149827.html

В Теткино восстановили линии электропередач после обстрела ВСУ

В Теткино восстановили линии электропередач после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022

В Теткино восстановили линии электропередач после обстрела ВСУ

Линии электропередачи, которые были повреждены в результате обстрела со стороны Украины, восстановили в поселке Теткино Курской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:20

2022-07-30T22:20

2022-07-30T23:39

специальная военная операция на украине

жкх

украина

курская область

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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Линии электропередачи, которые были повреждены в результате обстрела со стороны Украины, восстановили в поселке Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."В поселке Теткино аварийные бригады восстановили линии электропередачи, поврежденные во время сегодняшнего обстрела со стороны Украины. Специалисты завершили предварительный осмотр, пообщались с жителями. Повреждения получили дома на нескольких улицах, завтра комиссия зафиксирует все документально. В кратчайшие сроки проведем замеры повреждённых окон и стеклопакетов, начнем устранять остальные повреждения", — сообщил Старовойт.Поселок Теткино Курской области был в очередной раз обстрелян со стороны Украины. По данным Старовойта, было выпущено более 20 снарядов. В результате дома, машины, линия электропередачи и газовая труба были повреждены. Также губернатор добавил, что из мирных жителей никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

курская область

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Евгения Нефедова

жкх, украина, курская область