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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/tetkino-1806114531.html
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:13
2022-07-30T19:17
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
глушковский район
россия
курская область
донбасс
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале."Сегодня был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. Подробности по разрушениям уточняются", — написал он.Украинские боевики постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. На прошлой неделе они вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, а именно — международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, но из-за повреждений ЛЭП без электричества остались три населенных пункта.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
глушковский район
россия
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происшествия, украина, глушковский район, россия, курская область, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
18:13 30.07.2022 (обновлено: 19:17 30.07.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ

© Фото : Роман Старовойт / TelegramПоследствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Сегодня был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. Подробности по разрушениям уточняются", — написал он.
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Украинские боевики постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. На прошлой неделе они вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, а именно — международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, но из-за повреждений ЛЭП без электричества остались три населенных пункта.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаГлушковский районРоссияКурская областьДонбассВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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