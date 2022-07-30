https://ria.ru/20220730/tetkino-1806114531.html

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 30.07.2022

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:13

2022-07-30T18:13

2022-07-30T19:17

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

глушковский район

россия

курская область

донбасс

владимир путин

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ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале."Сегодня был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. Подробности по разрушениям уточняются", — написал он.Украинские боевики постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. На прошлой неделе они вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, а именно — международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, но из-за повреждений ЛЭП без электричества остались три населенных пункта.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

глушковский район

россия

курская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, украина, глушковский район, россия, курская область, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины