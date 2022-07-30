18:13 30.07.2022 (обновлено: 19:17 30.07.2022)
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ
© Фото : Роман Старовойт / TelegramПоследствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Сегодня был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. Подробности по разрушениям уточняются", — написал он.
Украинские боевики постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. На прошлой неделе они вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, а именно — международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, но из-за повреждений ЛЭП без электричества остались три населенных пункта.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.