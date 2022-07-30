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"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня - РИА Новости, 30.07.2022
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"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня
"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня - РИА Новости, 30.07.2022
"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня
Американские пользователи Twitter раскритиковали республиканцев за планы внести в палату представителей конгресса законопроект о поставках оружия Тайваню. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:30
2022-07-30T19:40
в мире
тайвань
сша
украина
китай
ссср
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали республиканцев за планы внести в палату представителей конгресса законопроект о поставках оружия Тайваню.Ранее СМИ сообщили, что конгрессмен Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн предложили предоставить президенту США полномочия поставлять Тайваню оборудование и оружие по программе ленд-лиза.Многие читатели выступили против этой инициативы, опасаясь витка эскалации в отношениях с Пекином."Мы оказались в положении, когда помогаем и Украине, и Тайваню, что может привести к одновременному столкновению с Россией и Китаем", — заметил второй."Застряв между Украиной и Тайванем, смогут ли США обеспечить себя достаточным количеством оружия в случае угрозы?" — задался вопросом третий."У нас что, война с Китаем?! Я даже боюсь представить, какими будут последствия…" — заявил один из пользователей."О боже, я просто не могу дождаться, когда мы профинансируем еще один конфликт, из которого не сможем выйти победителями. За шесть месяцев мы уже потратили на Украину больше средств, чем на Афганистан за четыре года. Иронично, что наше правительство не производит оружие, а покупает его за наши деньги у независимых корпораций", — отметил юзер."Почему мы должны идти на конфликт с Пекином, нашим крупнейшим торговым партнером?" — возмутился еще один читатель."Байден обожает развязывать прокси-конфликты, они хорошо влияют на его бизнес", — подчеркнул другой.Практика ленд-лиза получила известность в годы Второй мировой войны, когда США снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе Советский Союз. Сейчас по такой программе Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
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в мире, тайвань, сша, украина, китай, ссср
15:30 30.07.2022 (обновлено: 19:40 30.07.2022)
 
"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня

Пользователи Twitter раскритиковали законопроект республиканцев о поставках оружия Тайваню

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали республиканцев за планы внести в палату представителей конгресса законопроект о поставках оружия Тайваню.
Ранее СМИ сообщили, что конгрессмен Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн предложили предоставить президенту США полномочия поставлять Тайваню оборудование и оружие по программе ленд-лиза.
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Многие читатели выступили против этой инициативы, опасаясь витка эскалации в отношениях с Пекином.

"Поставки оружия — это акт агрессии: США, как обычно, совершают ошибку", — написал комментатор.

"Мы оказались в положении, когда помогаем и Украине, и Тайваню, что может привести к одновременному столкновению с Россией и Китаем", — заметил второй.
"Застряв между Украиной и Тайванем, смогут ли США обеспечить себя достаточным количеством оружия в случае угрозы?" — задался вопросом третий.
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"У нас что, война с Китаем?! Я даже боюсь представить, какими будут последствия…" — заявил один из пользователей.
"О боже, я просто не могу дождаться, когда мы профинансируем еще один конфликт, из которого не сможем выйти победителями. За шесть месяцев мы уже потратили на Украину больше средств, чем на Афганистан за четыре года. Иронично, что наше правительство не производит оружие, а покупает его за наши деньги у независимых корпораций", — отметил юзер.
"Почему мы должны идти на конфликт с Пекином, нашим крупнейшим торговым партнером?" — возмутился еще один читатель.
"Байден обожает развязывать прокси-конфликты, они хорошо влияют на его бизнес", — подчеркнул другой.
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Практика ленд-лиза получила известность в годы Второй мировой войны, когда США снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе Советский Союз. Сейчас по такой программе Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.
На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
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