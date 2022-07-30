https://ria.ru/20220730/tayvan-1806022019.html

Республиканцы в конгрессе США готовят законопроект о ленд-лизе для Тайваня

Республиканцы в конгрессе США готовят законопроект о ленд-лизе для Тайваня - РИА Новости, 30.07.2022

Республиканцы в конгрессе США готовят законопроект о ленд-лизе для Тайваня

Республиканцы готовятся внести в палату представителей конгресса США законопроект о поставках оружия Тайваню по программе ленд-лиза, сообщает FoxNews. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:44

2022-07-30T08:44

2022-07-30T11:09

в мире

тайвань

сша

республиканская партия сша

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Республиканцы готовятся внести в палату представителей конгресса США законопроект о поставках оружия Тайваню по программе ленд-лиза, сообщает FoxNews.Авторами документа выступили конгрессмен Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. Они предлагают дать президенту полномочия предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках ленд-лиза. Выделенные суммы должны быть погашены в течение 12 лет.По данным телеканала, законопроект поддерживают и в Республиканской, и в Демократической партиях.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, а том числе Советский Союз. Сейчас по программе ленд-лиза Вашингтон оказывает военную помощь Украине — президент Джо Байден подписал соответствующий закон 9 мая.На фоне конфликта на Украине США и другие западные страны стали чаще поднимать вопрос о Тайване, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова, настаивая на "Политике одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.Пекин не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/pelosi-1805627450.html

https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, сша, республиканская партия сша