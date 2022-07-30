08:44 30.07.2022 (обновлено: 11:09 30.07.2022)
Республиканцы в конгрессе США готовят законопроект о ленд-лизе для Тайваня
FoxNews: в США республиканцы готовят законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня
© AP Photo / J. Scott Applewhite/PoolСенатор США Марша Блэкбер
© AP Photo / J. Scott Applewhite/Pool
Сенатор США Марша Блэкбер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Республиканцы готовятся внести в палату представителей конгресса США законопроект о поставках оружия Тайваню по программе ленд-лиза, сообщает FoxNews.
Авторами документа выступили конгрессмен Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. Они предлагают дать президенту полномочия предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках ленд-лиза. Выделенные суммы должны быть погашены в течение 12 лет.
По данным телеканала, законопроект поддерживают и в Республиканской, и в Демократической партиях.
Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, а том числе Советский Союз. Сейчас по программе ленд-лиза Вашингтон оказывает военную помощь Украине — президент Джо Байден подписал соответствующий закон 9 мая.
На фоне конфликта на Украине США и другие западные страны стали чаще поднимать вопрос о Тайване, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова, настаивая на "Политике одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Пекин не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.