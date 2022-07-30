12:38 30.07.2022 (обновлено: 19:36 30.07.2022)
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России
Американская журналистка Энн Коултер обвинила США в слишком долгом унижении России
© Invision/Willy SanjuanЭнн Коултер
© Invision/Willy Sanjuan
Энн Коултер. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.
Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.
По ее мнению, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.
"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш — младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — подчеркнула она.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.