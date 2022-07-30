https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html

Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России

Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России - РИА Новости, 30.07.2022

Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:38

2022-07-30T12:38

2022-07-30T19:36

в мире

владимир путин

украина

россия

нато

признание днр и лнр в россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен перестать поддерживать Киев."Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.По ее мнению, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии