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Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России - РИА Новости, 30.07.2022
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:38
2022-07-30T19:36
в мире
владимир путин
украина
россия
нато
признание днр и лнр в россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен перестать поддерживать Киев."Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.По ее мнению, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии
12:38 30.07.2022 (обновлено: 19:36 30.07.2022)
 
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России

Американская журналистка Энн Коултер обвинила США в слишком долгом унижении России

© Invision/Willy SanjuanЭнн Коултер
Энн Коултер
© Invision/Willy Sanjuan
Энн Коултер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине.
Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
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"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.
По ее мнению, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.

"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш — младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — подчеркнула она.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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