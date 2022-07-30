https://ria.ru/20220730/spetsoperatsiya-1806154507.html

Спецоперация, 30 июля: удар по элитному батальону Зеленского

Спецоперация, 30 июля: удар по элитному батальону Зеленского - РИА Новости, 30.07.2022

Спецоперация, 30 июля: удар по элитному батальону Зеленского

Минобороны РФ заявило в субботу о разгроме воинского железнодорожного эшелона в ДНР, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:30

2022-07-30T23:30

2022-07-30T23:30

специальная военная операция на украине

справки

владимир зеленский

игорь конашенков

фархан хак

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донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны РФ заявило в субботу о разгроме воинского железнодорожного эшелона в ДНР, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского.Также вооруженные силы РФ уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области и две американские гаубицы М777 в Запорожской области. Российские военные также уничтожили более 30 неонацистов из украинского формирования "Кракен", сидевших в ангарах мясокомбината в Харьковской области, ударами высокоточных ракет "Искандер".Помимо этого, ведомство предоставило уточненные данные по числу погибших и раненых в результате удара по СИЗО в Еленовке - 50 убиты и 73 ранены.Ход операцииКак сообщили в субботу в российском Минобороны, 28 июля на станции Красноармейск в ДНР был разгромлен воинский железнодорожный эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского, уничтожено более 140 националистов, около 250 боевиков получили ранения.Российские военные также уничтожили более 30 неонацистов из украинского формирования "Кракен", сидевших в ангарах мясокомбината в Харьковской области, ударами высокоточных ракет "Искандер", заявили в МО.Российские комплексы ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон. Кроме того, российской ПВО перехвачены в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня, а также две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.ВС РФ также поразили пункты временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобородка Донецкой Народной Республики, уничтожив до 30 военных и военную технику, заявили в субботу в Минобороны России. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск.Вооруженные силы РФ уничтожили также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Также были уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражена батарея РСЗО "Ураган" в ДНР.Российские военные также подавили шесть взводов украинских РСЗО "Град", две батареи артустановок "Гвоздика", семь артиллерийских взводов орудий Д-20 и Д-30, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Украинские войска оборудовали опорный пункт в педучилище Артемовска в ДНР, разместили артиллерию, в здании насильно держат гражданских, заявили в МО РФ. Боевики также обосновались в агротехническом колледже в Измаиле Одесской области и в Харькове на территории машиностроительного колледжа.Удар по ЕленовкеМинобороны также сообщило в субботу новые детали обстрела Еленовки. По уточненным данным, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате украинского ракетного удара с применением американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные, погибли 50 человек. 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями, всем оказана необходимая медпомощь, добавил он. Министерство опубликовало списки убитых и раненных украинских военнопленных при ударе по ЕленовкеВсю полноту ответственности за удар в Еленовке несут Владимир Зеленский и США, заявили в Минобороны РФ.Позднее в субботу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО. По его словам, ООН полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220730/zelenskiy-1806152786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, владимир зеленский, игорь конашенков, фархан хак, россия, донецкая народная республика, сша, оон, вооруженные силы рф