https://ria.ru/20220730/spetsoperatsiya-1806068877.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:55

2022-07-30T15:55

2022-07-30T16:36

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взламывают оборону противника по линии Соледар—Артемовск—Авдеевка. Артиллерийские расчеты накрывают позиции украинцев плотным артиллерийским огнем, идет разминирование территории. За минувшие сутки взяты под контроль четыре села на юге ДНР (Октябрьское, Малый Керменчик, Ялынское и Георгиевка).Параллельно российские войска проводят работу по уничтожению военных объектов Украины. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 256 районов скопления живой силы и техники, пять батарей и десять взводов РСЗО и гаубиц, три склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29, 13 беспилотников, шесть реактивных снарядов и две баллистические ракеты.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 772 реактивные системы залпового огня, 4190 танков и других бронемашин, 3217 орудий полевой артиллерии и 4573 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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