https://ria.ru/20220730/sobyanin-1806148410.html
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 30.07.2022
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:59
2022-07-30T21:59
2022-07-30T21:59
общество
мэн (штат)
москва
россия
сергей собянин
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840190_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_1a8962a0cf9907d5f00bedb7da5d9e9a.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике."Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по лингвистике. Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он добавил, что соревнование проходило с 25 по 29 июля на острове Мэн. Абсолютным победителем был назван Артём Борисов из лицея "Вторая школа". Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы "Летово" удостоились бронзовых медалей.
https://ria.ru/20220720/botanik-1803691369.html
мэн (штат)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840190_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_8b53f4eed4b81c65d97d8fbfd2028021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мэн (штат), москва, россия, сергей собянин, образование - общество
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике
Собянин поздравил школьников, отлично выступивших на олимпиаде по лингвистике