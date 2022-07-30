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Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 30.07.2022
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Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 30.07.2022
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:59
2022-07-30T21:59
общество
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москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике."Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по лингвистике. Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он добавил, что соревнование проходило с 25 по 29 июля на острове Мэн. Абсолютным победителем был назван Артём Борисов из лицея "Вторая школа". Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы "Летово" удостоились бронзовых медалей.
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общество, мэн (штат), москва, россия, сергей собянин, образование - общество
21:59 30.07.2022
 
Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике

Собянин поздравил школьников, отлично выступивших на олимпиаде по лингвистике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике.
"Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по лингвистике. Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что соревнование проходило с 25 по 29 июля на острове Мэн. Абсолютным победителем был назван Артём Борисов из лицея "Вторая школа". Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы "Летово" удостоились бронзовых медалей.
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