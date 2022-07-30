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Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике

Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике - РИА Новости, 30.07.2022

Собянин поздравил школьников за достижения на олимпиаде по лингвистике

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:59

2022-07-30T21:59

2022-07-30T21:59

общество

мэн (штат)

москва

россия

сергей собянин

образование - общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, выступивших отлично на международной олимпиаде по лингвистике."Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по лингвистике. Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он добавил, что соревнование проходило с 25 по 29 июля на острове Мэн. Абсолютным победителем был назван Артём Борисов из лицея "Вторая школа". Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы "Летово" удостоились бронзовых медалей.

https://ria.ru/20220720/botanik-1803691369.html

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общество, мэн (штат), москва, россия, сергей собянин, образование - общество