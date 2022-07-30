https://ria.ru/20220730/shokolad-1806012229.html

Американцев предупредили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада

Американцев предупредили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада - РИА Новости, 30.07.2022

Американцев предупредили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада

Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро перестанет справляться со спросом, сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T01:05

2022-07-30T01:05

2022-07-30T01:05

в мире

сша

украина

hershey's

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро перестанет справляться со спросом, сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.Причиной тому стала в том числе ситуация вокруг Украины, поскольку стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, в частности какао, указывает телеканал.В фирме боятся не справиться со спросом на "Хэллоуин", который отмечают в США октябре. На этот праздник принято раздавать конфеты облаченным в костюмы детям. По словам гендиректора, производство к празднику началось еще весной, и у компании есть возможность обеспечить больше, но со спросом там все равно бояться не справиться, поскольку не хотят жертвовать обеспечением ежедневных поставок.По данным телеканала, продажи на "Хэллоуин" составляют десять процентов от ежегодного дохода компании.

https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html

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в мире, сша, украина, hershey's