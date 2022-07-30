https://ria.ru/20220730/seversk-1806145552.html
Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске
Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске - РИА Новости, 30.07.2022
Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске
Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Северска (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:33
2022-07-30T21:33
2022-07-30T21:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Северска (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики неонацисты в жилых домах (улица Садовая) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, днр, ситуация в днр и лнр
21:33 30.07.2022 (обновлено: 21:35 30.07.2022)
Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске
Минобороны: неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске в ДНР