https://ria.ru/20220730/seversk-1806145552.html

Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске

Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске - РИА Новости, 30.07.2022

Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Северске

Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Северска (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:33

2022-07-30T21:33

2022-07-30T21:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

днр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Неонацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Северска (ДНР), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики неонацисты в жилых домах (улица Садовая) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, днр, ситуация в днр и лнр