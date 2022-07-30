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Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/sekta-1806014469.html
Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных
Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных - РИА Новости, 30.07.2022
Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных
Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает деньги для украинских военных и переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи при... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T03:05
2022-07-30T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
генеральная прокуратура рф
русская православная церковь
вооруженные силы украины
запорожье
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ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает деньги для украинских военных и переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи при содействии Красного Креста, рассказал РИА Новости бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.По его словам, с началом спецоперации он выехал из своего родного Изюма в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви "Новое поколение"*. Обучение в онлайн-формате проводил епископ Андрей Тищенко из Киева. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье и Геническе, она действовала и в Мелитополе, добавил Кум.В апреле он уехал в Запорожье на заработки, а затем его направили в учебный центр в полутора десятках километров от города. Там готовили боевиков для националистического полка "Азов"."Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали", — вспоминает собеседник агентства.Но после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно."Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь топит за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. &lt;...&gt; Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение"* поддерживает ВСУ и через Красный Крест передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств, также взрывчатку могут перевозить в машинах скорой помощи", — сказал бывший сектант.Так называемое "харизматическое" пятидесятническое движение "Новое поколение"* образовалось в 1989 году в Риге, и с тех пор его отделения появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в США, Канаде, странах Европы и Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту.В августе прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под "брендом" "Новое поколение"*. Это латвийское международное христианское движение "Новое поколение"* и Евангельская христианская церковь "Новое поколение"*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение"* и духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение"* (оба — Украина).Организациям, деятельность которых признана нежелательной, запрещается создавать в России свои структурные подразделения, а те, что уже существовали, подлежат ликвидации. За нарушение грозит административная и уголовная ответственность.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
россия
украина
запорожье
днепропетровск
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Они поддерживают ВСУ" – бывший член секты рассказал о сборе денег для украинских военных
Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, а также переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту, рассказал РИА Новости бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.
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в мире, россия, украина, генеральная прокуратура рф, русская православная церковь, вооруженные силы украины, запорожье, днепропетровск
03:05 30.07.2022 (обновлено: 11:00 30.07.2022)
 
Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных

Бывший член секты "Новое поколение" рассказал о сборе денег для украинских военных

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ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает деньги для украинских военных и переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи при содействии Красного Креста, рассказал РИА Новости бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.
По его словам, с началом спецоперации он выехал из своего родного Изюма в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви "Новое поколение"*. Обучение в онлайн-формате проводил епископ Андрей Тищенко из Киева. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье и Геническе, она действовала и в Мелитополе, добавил Кум.
В апреле он уехал в Запорожье на заработки, а затем его направили в учебный центр в полутора десятках километров от города. Там готовили боевиков для националистического полка "Азов".
"Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали", — вспоминает собеседник агентства.
Но после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно.
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"Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь топит за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <...> Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение"* поддерживает ВСУ и через Красный Крест передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств, также взрывчатку могут перевозить в машинах скорой помощи", — сказал бывший сектант.
Так называемое "харизматическое" пятидесятническое движение "Новое поколение"* образовалось в 1989 году в Риге, и с тех пор его отделения появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в США, Канаде, странах Европы и Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту.
В августе прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под "брендом" "Новое поколение"*. Это латвийское международное христианское движение "Новое поколение"* и Евангельская христианская церковь "Новое поколение"*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение"* и духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение"* (оба — Украина).
Организациям, деятельность которых признана нежелательной, запрещается создавать в России свои структурные подразделения, а те, что уже существовали, подлежат ликвидации. За нарушение грозит административная и уголовная ответственность.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФРусская православная церковьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеДнепропетровск
 
 
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