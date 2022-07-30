https://ria.ru/20220730/sekta-1806014469.html

Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных

Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных - РИА Новости, 30.07.2022

Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских военных

Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает деньги для украинских военных и переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи при... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T03:05

2022-07-30T03:05

2022-07-30T11:00

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в мире

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генеральная прокуратура рф

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запорожье

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ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает деньги для украинских военных и переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи при содействии Красного Креста, рассказал РИА Новости бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.По его словам, с началом спецоперации он выехал из своего родного Изюма в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви "Новое поколение"*. Обучение в онлайн-формате проводил епископ Андрей Тищенко из Киева. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье и Геническе, она действовала и в Мелитополе, добавил Кум.В апреле он уехал в Запорожье на заработки, а затем его направили в учебный центр в полутора десятках километров от города. Там готовили боевиков для националистического полка "Азов"."Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали", — вспоминает собеседник агентства.Но после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно."Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь топит за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <...> Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение"* поддерживает ВСУ и через Красный Крест передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств, также взрывчатку могут перевозить в машинах скорой помощи", — сказал бывший сектант.Так называемое "харизматическое" пятидесятническое движение "Новое поколение"* образовалось в 1989 году в Риге, и с тех пор его отделения появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в США, Канаде, странах Европы и Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту.В августе прошлого года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под "брендом" "Новое поколение"*. Это латвийское международное христианское движение "Новое поколение"* и Евангельская христианская церковь "Новое поколение"*, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение"* и духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение"* (оба — Украина).Организациям, деятельность которых признана нежелательной, запрещается создавать в России свои структурные подразделения, а те, что уже существовали, подлежат ликвидации. За нарушение грозит административная и уголовная ответственность.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они поддерживают ВСУ" – бывший член секты рассказал о сборе денег для украинских военных Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, а также переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту, рассказал РИА Новости бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками. 2022-07-30T03:05 true PT1M31S

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в мире, россия, украина, генеральная прокуратура рф, русская православная церковь, вооруженные силы украины, запорожье, днепропетровск